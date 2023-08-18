✔️ جوجل درايف pdf نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بالعراق 2023 الدور الاول موقع وزارة التربية بالاسم والمحافظة

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بعدما قدمت وزارة التربية والتعليم العراقية الكشوفات الخاصة بطلاب الدور الأول للصف السادس الاعدادي بشكل واضح، وعقب الإعلان الرسمي عن النتائج، أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق بأنه بإمكان جميع الطلاب الاستفسار عن نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي، وذلك خلال فترة تستمر لمدة أسبوع بعد تقديم طلبات الاعتراض، ونبهت الوزارة الطلاب إلى ضرورة تسديد رسوم معينة للمواد التي تقدموا اعتراضات عليها، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن النتائج بشكل فوري.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

يبحث الآن الطلاب بفارغ الصبر عن نتائج اعتراضات نتائج السادس الاعدادي في القسمين العلمي والأدبي، وتوفر وزارة التربية العراقية آخر التحديثات حول نتائج اعتراضات السادس الاعدادي ، وتقدم رابطًا خاصًا للاطلاع على تلك النتائج في مجالات الاحيائي والتطبيقي والأدبي، وقد تم الانتهاء من استقبال الاعتراضات على نتائج الصف السادس الاعدادي للعام 2023، وتمت مراجعة تلك الاعتراضات بعناية، أعلنت الوزارة عن بدء نشر النتائج عبر ملف PDF، وقد بدأت فترة استقبال طلبات الطلاب للتظلم عن نتائجهم منذ يوم الأحد الثالث عشر من أغسطس 2023 لمدة أسبوع كامل، بهدف إعطاء الجميع الفرصة لاسترداد درجاتهم.

رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم

بإمكانك الوصول إلى نتائج اعتراضات السادس الاعدادي لعام 2023 من خلال القيام بالخطوات التالية:

ابدأ بفتح موقع وزارة التربية العراقية.

انتقل إلى الجزء المخصص للخدمات الإلكترونية.

اختر خيار عرض نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي لعام 2023 باستخدام اسمك.

قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل اسمك والرقم الامتحاني.

حدد نوع شعبتك، سواء كانت علمية أو أدبية.

انقر فوق الزر الذي يشير إلى عرض النتيجة.

ستظهر لك درجاتك في المادة التي تقدمت اعتراضًا عليها.

مع هذه الإرشادات البسيطة، ستتمكن بسهولة من الوصول إلى نتيجتك المرتقبة بعد اجتياز جميع الخطوات المذكورة.

قدمت وزارة التربية والتعليم في العراق وسيلة فريدة من نوعها للحصول على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي حيث قدمت رابطًا رسميًا يسمح للأفراد بالوصول إلى هذه النتائج بكل يسر وسهولة من خلاله، وذلك باستخدام وسيلة إلكترونية ميسرة، وافقت وزارة التربية العراقية على نشر تفاصيل مبتكرة، حيث أشارت إلى قرب توفر نتائج امتحانات السادس الاعدادي عبر منصتها الخاصة.