خبر يخص من لديه قطعة أرض غير سكنية.. مفاجأة في .. قانون التصالح في مخالفات البناء .. بشأن المبانى غير السكنية .. هل يتم تراخيص البناء الغير السكنية.. وزارة الإسكان تجيب

قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث صرح الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية بأن القواعد والضوابط التخطيطية والبنائية للمدن المصرية الجديدة تشمل جميع تراخيص المباني السكنية فقط في مدن الإدارة المحلية في البلاد بدءًا من يوليو 2021، وأوضح أن القواعد الجديدة لا تشمل المشروعات في القرى، بغض النظر عن أنشطتها، وأيضًا المباني غير السكنية سواء كانت تابعة للجهات الحكومية أو الخاصة أو للأفراد.

تراخيص البناء في القرى

في تصريحات خاصة، أكد أن القيود لا تنطبق أيضًا على المشاريع الوطنية التي تنفذ في المدن، سواء كانت سكنية لجميع المصريين أو تابعة لدار مصر أو سكن مصر، حيث يصدر قرار بتحديد هذه المشاريع من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الأراضي التي تخضع لهيئة المجتمعات العمرانية وكذلك الأراضي التي تخضع لوصاية بعض الجهات المهتمة في الدولة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأشار إلى أن القوانين والشروط لا تنطبق أيضًا على التصاميم المعتمدة والتي تحتوي على متطلبات تخطيطية وبنائية، بالإضافة إلى المناطق والأماكن ذات القيمة الثقافية والمحددة من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضري والتي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

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