كيف أصبحت الرياضات الإلكترونية رائجة في الدول العربية وما هي التحديات التي تواجهها

الرياضات الإلكترونية هي مصطلح يشير إلى ألعاب الفيديو التنافسية. تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول العربية. يمكن للاعبي الرياضات الإلكترونية كسب المال والشهرة من خلال ممارسة ألعاب مثل Fortnite و League of Legends و PUBG. تعد الرياضات الإلكترونية أيضًا مجال كبير ، حيث بلغت عائداتها 1.1 مليار دولار في عام 2020.

لكن كيف أصبحت الرياضات الإلكترونية رائجة في الدول العربية؟ ما أسباب نموها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ وما هي مشاكل وفرص الرياضات الإلكترونية في هذه المنطقة؟

العوامل الكامنة وراء شعبية الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شعوب شابة ومتمرس في التكنولوجيا. يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من الشباب الذين يستخدمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كثيرًا. هذه مهمة للرياضات الإلكترونية. هناك 377 مليون مستخدم للإنترنت و 160 مليون لاعب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يلعب هؤلاء اللاعبون من أجل المتعة والتواصل الاجتماعي والتعلم وخيارات العمل.

دعم حكومي واستثمار عام . ترى بعض الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الرياضات الإلكترونية وسيلة لتحسين الاقتصاد والشباب والثقافة. على سبيل المثال ، قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالعديد من الأشياء لدعم الرياضات الإلكترونية. إنهم يبنون الأماكن ، ويستضيفون البطولات ، ويخلقون الدوريات ، ويقدمون التأشيرات. جلبت هذه الإجراءات المواهب والمال والجهات الراعية ووسائل الإعلام إلى المنطقة.

مجتمع ألعاب نابض بالحياة ومتنوع. تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بثقافة ألعاب غنية ومتنوعة. يتمتع اللاعبون بألعاب ومنصات مختلفة. بعض الألعاب الأكثر شعبية هي PUBG Mobile و FIFA و Call of Duty و Fortnite و League of Legends. يوجد في المنطقة أيضًا العديد من المستخدمين على Twitch ، وهي خدمة بث مباشر للاعبين. هناك أكثر من خمسة ملايين مستخدم في دول مجلس التعاون الخليجي. تضم المنطقة أيضًا بعضًا من أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية في العالم ، مثل Miracle- و Issa و Msdossary.

التحديات التي تواجه الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ومع ذلك ، هناك أيضًا بعض التحديات التي تحد من إمكانات الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مثل:

نقص التنظيم والتوحيد. صناعة الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جديدة وغير منظمة. يمكن أن يتسبب ذلك في مخاطر للاعبين والمنظمين والجهات الراعية. على سبيل المثال ، لا توجد قواعد واضحة بشأن أشياء مثل عقود اللاعبين ، والجوائز المالية ، وحقوق الملكية الفكرية ، والتلاعب بنتائج المباريات ، والمنشطات ، والمقامرة ، والضرائب ، والنزاعات القانونية. لا تزال مشكلة المراهنة على أحداث esport على منصات الكازينو أون لاين دون حل. هذا يخلق حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار لأصحاب المصلحة في الرياضات الإلكترونية وقد يوقف المزيد من النمو.

فجوة في البنية التحتية وإمكانية الوصول. على الرغم من أن بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها أماكن ومرافق جيدة للرياضات الإلكترونية ، إلا أن البعض الآخر لا يمتلكها. على سبيل المثال ، تتمتع بعض البلدان بإمكانية وصول منخفضة إلى الإنترنت أو معدلات تأخير عالية. يؤثر هذا على جودة وسرعة الألعاب عبر الإنترنت. أيضًا ، تتمتع بعض البلدان بوصول محدود إلى أجهزة الألعاب أو أجهزة الكمبيوتر بسبب التكاليف المرتفعة أو قيود الاستيراد. تقلل هذه العوامل من مشاركة وأداء اللاعبين في المنطقة وقد تجعلهم يتخلفون عن أقرانهم العالميين.

الحاجة إلى مزيد من الوعي والتعليم. على الرغم من شعبية الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لا يزال هناك نقص في المعلومات حول مزايا وفرص الرياضات الإلكترونية. على سبيل المثال ، قد يعتقد بعض الناس أن الرياضات الإلكترونية هي مضيعة للوقت أو عادة سيئة. قد لا يرون أنها رياضة حقيقية أو مسار وظيفي محتمل. أيضًا ، قد يواجه بعض الأشخاص حواجز اجتماعية أو ثقافية. لذلك ، هناك حاجة لمزيد من البرامج لإعلام وتثقيف الناس حول الرياضات الإلكترونية.

الرياضة الإلكترونية هي صناعة مزدهرة اكتسبت شعبية في الدول العربية. إنه ممكن بسبب عوامل مختلفة مثل الشباب ، والحكومة الداعمة ، ومجتمع الألعاب النابض بالحياة. ولكن هناك أيضًا بعض المشكلات التي يجب حلها ، مثل الافتقار إلى التنظيم ، والفجوة في البنية التحتية ، والحاجة إلى مزيد من الوعي.

من خلال حل هذه المشكلات ، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تصبح رائدة في الرياضات الإلكترونية وتتمتع بفوائدها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.