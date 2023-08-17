“اختر كليتك بنفسك”.. كليات تقبل من 60% لطلبة علمي علوم في مختلف الجامعات الحكومية

كليات تقبل من 60% لطلبة علمي علوم، بالتزامن مع انطلاق تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023 يبحث الالاف من الطلاب عن كليات تقبل من 60% لطلبة علمي علوم بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية وهى 250 درجة بما يعادل 60.8% للشعبة العلمية، وهناك كليات لايزال بها أماكن خالية لطلاب الشعبة العلمية بالجامعات الحكومية، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور القادمة.

كليات تقبل من 60% لطلبة علمي علوم

واليكم قائمة كليات تقبل من 60% لطلبة علمي علوم وذلك وفقا لتنسيق العام الماضي، حتى يتمكن الطلاب من الاسترشاد بها في تنسيق الكليات 2023 علمي علوم أثناء التسجيل في المرحلة الثانية:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 255

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 255

تربية نوعية أسيوط 255

آداب دمنهور 255

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255

حقوق الفيوم 255

المعهد العالى للهندسة الإلكترونية بلبيس 255

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 254

حقوق المنصورة 254

آداب حلوان 254

حقوق أسيوط 254

تربية (طفولة) عين شمس 254

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 254

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 255

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 255

تربية نوعية أسيوط 255

آداب دمنهور 255

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255

حقوق الفيوم 255

المعهد العالى للهندسة الإلكترونية بلبيس 255

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 254

حقوق المنصورة 254

آداب حلوان 254

حقوق أسيوط 254

تربية (طفولة) عين شمس 254

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 254

المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادى النيل 250

دار العلوم انتساب موجه أسوان 249

آداب دمياط 249

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 249

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 249

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 249

آداب انتساب موجه القاهرة 249

آداب انتساب موجه الزقازيق 249

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج 248

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 248

حقوق حلوان 248

تربية نوعية جنوب الوادي 248

آداب أسوان 248

آداب بنات عين شمس 248

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف 248

تربية (طفولة) جنوب الوادي 247

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 247

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 247

آداب العريش 247

حقوق المنوفية بشبين الكوم 247

إعلام بني سويف رياضة 247

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246

سياحة وفنادق الفيوم 246

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246

سياحة وفنادق مدينة السادات 246

إعلام جنوب الوادي رياضة 246

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 246

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246

سياحه وفنادق الاقصر 246

آداب بني سويف 246

سياحة وفنادق المنصورة 246

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة 246

طريقة ادخال رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023