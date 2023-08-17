“اختر كليتك بنفسك”.. كليات تقبل من 60% لطلبة علمي علوم في مختلف الجامعات الحكومية
كليات تقبل من 60% لطلبة علمي علوم
كليات تقبل من 60% لطلبة علمي علوم، بالتزامن مع انطلاق تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023 يبحث الالاف من الطلاب عن كليات تقبل من 60% لطلبة علمي علوم بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية وهى 250 درجة بما يعادل 60.8% للشعبة العلمية، وهناك كليات لايزال بها أماكن خالية لطلاب الشعبة العلمية بالجامعات الحكومية، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور القادمة.
كليات تقبل من 60% لطلبة علمي علوم
واليكم قائمة كليات تقبل من 60% لطلبة علمي علوم وذلك وفقا لتنسيق العام الماضي، حتى يتمكن الطلاب من الاسترشاد بها في تنسيق الكليات 2023 علمي علوم أثناء التسجيل في المرحلة الثانية:
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 255
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 255
تربية نوعية أسيوط 255
آداب دمنهور 255
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255
حقوق الفيوم 255
المعهد العالى للهندسة الإلكترونية بلبيس 255
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 254
حقوق المنصورة 254
آداب حلوان 254
حقوق أسيوط 254
تربية (طفولة) عين شمس 254
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 254
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 255
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 255
تربية نوعية أسيوط 255
آداب دمنهور 255
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255
حقوق الفيوم 255
المعهد العالى للهندسة الإلكترونية بلبيس 255
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 254
حقوق المنصورة 254
آداب حلوان 254
حقوق أسيوط 254
تربية (طفولة) عين شمس 254
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 254
المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادى النيل 250
دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
آداب دمياط 249
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 249
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 249
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 249
آداب انتساب موجه القاهرة 249
آداب انتساب موجه الزقازيق 249
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج 248
معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 248
حقوق حلوان 248
تربية نوعية جنوب الوادي 248
آداب أسوان 248
آداب بنات عين شمس 248
المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف 248
تربية (طفولة) جنوب الوادي 247
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 247
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 247
آداب العريش 247
حقوق المنوفية بشبين الكوم 247
إعلام بني سويف رياضة 247
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246
سياحة وفنادق الفيوم 246
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246
سياحة وفنادق مدينة السادات 246
إعلام جنوب الوادي رياضة 246
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 246
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246
سياحه وفنادق الاقصر 246
آداب بني سويف 246
سياحة وفنادق المنصورة 246
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة 246
طريقة ادخال رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023
- يتم الدخول إلى موقع التنسيق.
- ادخال البيانات المطلوبة.
- قم بادخال 75 رغبة وفقا لما تريد الالتحاق به.