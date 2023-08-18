هنا.. معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023 لكل الشعب بعد اعلان نتائج التوجيهي

معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023، سنتعرف معا على معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023 لكل الشعب بعدما تم الاعلان عن نتائج التوجيهي بالأمس في عموم المحافظات بنسبة نجاح مرضية إلى حدا ما، ويبحث الآن الالاف الطلاب عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2023، كما يترقب الطلاب وأولياء الأمور الاعلان معدلات الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأردنية 2023، وهذا ما سنوضحه لكم خلال السطور القادمة.

معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023

واليكم معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023 في كافة الكليات لتختار منها ما يتناسب مع رغبتك ومجموعك الذي حصلت عليه في مرحلة التوجيهي، حيث أن كل جامعة تقوم تحديد معدل القبول بها وفقا لعدة عوامل منها نسبة نجاح الطلبة الأماكن المتاحة قي الجامعة، ودرجة القبول على فرع معين، على أن يتم الاعلان عن معدلات القبول في لجامعات الأردنية عبر الموقع الرسمي للوزارة بعد تحديدها، واليكم الحد الادنى للقبول في الجامعات الاردنية 2023 وفقا للعام الماضي:

الهندسة المدنية: 87.30

الهندسة الميكانيكية: 87.70

الهندسة الكهربائية: 88.40

الهندسة الكيميائية: 90.45

علم البيانات: 87.55

تكنولوجيا معلومات الأعمال: 83.55

الذكاء الاصطناعي: 65.00

العلوم الحياتية: 84.30

الرياضيات: 83.30

الجيولوجيا البيئية والتطبيقية: 73.75

وقاية النبات: 74.70

الانتاج الحيواني: 77.30

الأراضي والمياه والبيئة: 75.50

الاقتصاد الزراعي : 77.75

التسويق: 91.25

التمويل: 90.05

نظم المعلومات الادارية: 90.45

إقتصاد الأعمال: 88.80

الإدارة العامة: 89.25

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023

خلال ساعات من الآن ستقوم الوزارة بالاعلان عن معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 بشكل رسمي وذلك بعدما تمكن طلاب التوجيهي من الحصول على نتائجهم عبر المواقع الرسمية وجميع المدارس أيضا، حيث ستقوم الجهات المعنية برصد درجات الطلاب وفحصها جيدا ليتم اصدار معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 بشكل عادل ومتكافئ مع نسب نجاح جميع طلاب الاردن.

يتزايد البحث حول معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023 بعدما تم الكشف عن نتائج التوجيهي خلال الايام الماضية في عموم المحافظات، حيث يريد الطلاب التعرف على الحدود الدنيا للقبول في مختلف الكليات لطلاب الشعبة الادبية والعلمية، على أن يتم فتح باب التقديم عبر وحدة التنسيق خلال ايام من الان.