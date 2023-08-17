خريطة ازالة احياء الرياض.. وهل توجد تعويضات للمتضررين من هدد العشوائيات بالرياض؟.. الأمانة العامة تُوضح

هل عليه إزالة حي الغدير؟ سؤال يطرحه الكثيرين، وهذا حيث تضمن مشروع إزالة العشوائيات كثير من المناطق والأحياء سواء في العاصمة أو في أي مكان آخر، ولهذا يتسائل المواطنين عن الأحياء التي تقرر إزالتها وأسباب التخلص منها بالإضافة إلى التعويضات التي يتم تقديمها للمتضررين من أعمال الإزالة، والجدير بالإشارة أن قرار الحكومة بإزالة العشوائيات من مختلف المدن السعودية جاء من أجل إعادة هيكلة تلك الأحياء وفقًا للنظام الحديث والمتطور في البناء، لذا سنتطرق لتوضيح خريطة ازالة احياء الرياض.

خريطة ازالة احياء الرياض

قامت أمانة الرياض بتوضيح الأحياء العشوائية والمناطق التي سيتم إزالتها بالعاصمة وفقًا للدراسات التي تم إجراؤها بالفترة الأخيرة وهي كالآتي:

الحارة الشعبية التابعة لحي المرسلات.

حي الجبس المتواجد بأطراف العاصمة.

حي ابن شريم والمتواجد في منطقة خشم العان.

الغنامية والعلاجية بجانب الجزء الشرقي في حي عكاظ.

المنطقة العشوائية التي تقع في ساحات حي النهضة.

هل عليه إزالة حي الغدير؟

تعتبر مدينة الرياض من ضمن المدن التي تحتوي على أحياء عشوائية بالمملكة، ولهذا قامت أمانة المدينة بتحديد المناطق التي يفترض إزالتها المخططات الخاصة بها كما قامت بإعلانها حتى يستطيع المواطنين معرفتها وإخلائها بحالة كانوا يقطنون بها، والجدير بالذكر أن هناك بعض المواطنين المتسائلين عن إن كان حي الغدير من ضمن الأحياء التي قررت الأمانة إزالتها نظرًا لانتمائها للعشوائيات أم لا، ومن جانبها وضحت الأمانة إجابة ذلك السؤال بأن حي الغدير لا يقع ضمن الأحياء التي يتم تنفيذ قرار الإزالة والهدم عليها.

هل توجد تعويضات للمتضررين؟

بناءً على القانون السعودي فإن المتضررين من قرار التخلص من العشوائيات سواء مناطق وأحياء بالرياض أو بغيرها من المدن يتم تقديم تعويضات نقدية إليهم.