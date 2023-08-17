“ادخل دلوقتي” زيادة 1000 جنيه على معاشات شهر سبتمبر لهذه الفئات فقط بأمر الوزارة

زيادة 1000 جنيه على معاشات شهر سبتمبر، حيث بدءًا من شهر أغسطس الحالي، قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية تقديم تحسينات على معاشات أعضائه في مجالات الطب البشري، والصيدلة، وطب الأسنان، والطب البيطري. وتأتي هذه الزيادة بقيمة 350 جنيهًا شهريًا، ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة ستكون بمقدار 1350 جنيهًا شهريًا، وسيتم توزيعها كل 3 أشهر بدلاً من الزيادة السابقة التي كانت 1000 جنيه شهريًا، سيبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارًا من الصرفية المقبلة في شهر أغسطس الجاري، لتحقيق تحسين ملموس في دخل الأعضاء.

زيادة 1000 جنيه على معاشات شهر سبتمبر

قام اتحاد المهن الطبية بتوجيه مراسلات رسمية إلى النقابات الطبية الأربعة، تتضمن جداول صرف معاشات الأعضاء المستحقين خلال عام 2023. تمت عملية صرف دفعة معاشات شهر أغسطس خلال الأيام 8 و9 و10 من شهر أغسطس لعام 2023، زيادة 1000 جنيه على معاشات شهر سبتمبر، كما تم تحديد موعد صرف دفعة معاشات شهر نوفمبر خلال الأيام 7 و8 و9 من شهر نوفمبر لعام 2023، يأتي هذا الترتيب في إطار جهود الاتحاد لضمان تسهيل عملية صرف المعاشات لأعضائه بشكل دقيق ومنتظم خلال العام.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

أبدع اتحاد نقابات المهن الطبية في إطلاق خدمة مبتكرة لأعضائهم المستفيدين من المعاشات، تمكن هذه الخدمة الأعضاء من تلقي رسائل تنبيه على هواتفهم الشخصية، تخطرهم بتواريخ صرف المعاشات ومواعيد تحديث بياناتهم، زيادة 1000 جنيه على معاشات شهر سبتمبر هذا التفاعل المبتكر يضمن استمرارية الصرف بطريقة ميسرة ومحسّنة.

تم تخصيص جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 حسب الفئات المختلفة:

– للفئة التي تتلقى معاشًا يزيد عن 1000 جنيه، سيتم صرف المعاش في يومي 1 و2 سبتمبر 2023.

– للفئة التي تتلقى معاشًا يزيد عن 2000 جنيه، سيتم صرف المعاش في يومي 3 و5 سبتمبر 2023.

– للفئة التي تتلقى معاشًا يزيد عن 3000 جنيه، سيتم صرف المعاش في يومي 6 و7 سبتمبر 2023.