“Iqraa” تردد قناة اقرأ 2023 على النايل سات

يجب أن يحرص كل بيت مسلم على تواجد تردد قناة اقرأ على الريسيفر، حيث أنها قناة تهتم بشؤون المسلم الدينية، وتسعى إلى إيجاد حلول لأي مشاكل أو قضايا دينية، والجدير بالذكر أن قناة إقرأ الفضائية تم تأسيسها وإطلاق أول بث خاص بها عام 1998 ميلاديًا، وحتى يومنا هذا، وبسبب محتواها المقدم لمتابعيها تمكنت من صنع قاعدة جماهيرية كبيرة، وكل يوم يزيد متابعيها من الصغار والكبار، وخلال مقالنا سنقوم بعرض تردد قناة Iqraa الجديد.

تردد قناة اقرأ

وفرت إدارة قناة إقرأ العديد من الترددات على الأقمار الصناعية المختلفة، حتى يتمكن متابعيها من مشاهدة محتواها من أي دولة سواء كان عربية أو أجنبية، ويمكنك الآن إضافة تردد قناة اقرأ على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال البيانات التي سيعرضها موقعنا في السطور القادمة على الأقمار الصناعية التالية:

اسم القناة على التلفاز: Iqraa.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (12034).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

الجودة: (SD).

القمر الصناعي: عرب سات وبدر 4

التردد: (12054).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

الجودة: (SD).

نبذة عن قناة اقرأ الفضائية

تعتمد قناة Iqraa الفضائية في محتواها على كل ما هو متعلق بالدين وتعاليمه وقضاياه، حيث يتم تقديم المحتوى على استهداف النقاط التالية: