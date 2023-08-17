تحذير شديد اللهجة من وزارة التموين لهؤلاء.. أمامكم 6 شهور فقط

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإصدار تحذير شديد اللهجة من وزارة التموين للتجار بشأن ضرورة تقديم عبوات الأرز الحر للمستهلكين ببيانات كاملة وصحيحة، تضمنت البيانات الضرورية اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، أصرّت الوزارة على أهمية تسجيل مصدر الأرز واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تسجيل عبارة “أرز مصري” في حالة الإنتاج المحلي.

تحذير شديد اللهجة من وزارة التموين

وعلاوة على ذلك، تقتضي الوزارة من الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الأرز الحر غير المرتبط بالبطاقات التموينية وتجار الجملة، إبلاغ وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر قطاع الرقابة والتوزيع بشكل أسبوعي بكميات الأرز المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

تحذير شديد اللهجة من وزارة التموين، وفرضت وزارة التموين على مستوردي الأرز ضرورة تقديم تقارير أسبوعية للقطاع المختص تتضمن تفاصيل الكميات المستوردة وأسعار الاستيراد وأسعار البيع للمستهلك.

موعد استقرار اسعار الخضروات

ذكر حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في غرفة القاهرة التجارية، أن سبب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق يعود إلى انخفاض زراعته خلال الموسمين الماضيين، مما أثر سلبًا على المزارعين والفلاحين وأدى إلى تراجعهم عن زراعته، أوضح نجيب أن ارتفاع درجات الحرارة قد تسبب في ارتفاع أسعار الخيار، الطماطم، البطاطس، والكوسة داخل أسواق الخضروات المصرية. ولفت إلى اقتراب مواسم الحصاد، مؤكدًا للمستهلكين أنه ليس هناك داعٍ للقلق، حيث من المتوقع استقرار الأسعار وتوفر المحصول على نطاق واسع، معبّرًا عن تفاؤله بأن السوق سيشهد تحسنًا.

تحذير شديد اللهجة من وزارة التموين حيث تم التأكيد على أهمية التركيز على السوق المحلية في الوقت الحالي بدلاً من التصدير، حيث يشعر المواطن غير القادر على تحمل تكاليف الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن جميع مكونات الإنتاج قد شهدت ارتفاعًا عالميًا، وليس فقط في مصر.