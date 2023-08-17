مليون فرحة وسعادة للموظفين… هتشتغل 3 وتريح 4 قانون العمل الجديد += مكافأة نهاية الخدمة

أصدرت الحكومة المصرية قرار جديد الذي تنص عليه المادة رقم 54 وهذا القرار ينص على أنه عدد أيام العمل تقل حتى ثلاثة أيام بدلاً من سبعة وذلك لأن الحكومة المصرية دائماً ما تحرص على سلامة وراحة المواطن المصري ولكن هذا القرار الجديد يطبق على فئة معينة من الموظفين التي سنتعرف عليها فى المقال.

شروط العمل لمدة ثلاثة أيام فقط

بعد أن أصدرت الحكومة القرار الجديد بشأن تخفيف عدد أيام العمل وضعت أيضاً مجموعة من الشروط والأحكام التي لهم الحرية الكاملة في الموافقة عليها أو رفضها ولا يمكن أحد إجباره على الموافقة حيث في حالة موافقة الموظف على العمل لمدة ثلاثة أيام فقط بدلاً من أسبوع فإنه سيتوجب عليه الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على:

أن المنطبق عليه هذا القانون سيحصل على نسبة 65% فقط من راتبه الأساسي، يحصل هذا الموظف على 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية التي كانت من حقوقه، وأيضاً هذا القرار ينطبق على فئة معينة من الموظفين مثل أصحاب الإعاقات أو الموظفات الحوامل أو المرضعات، أي تأمينات أو اشتراكات تخص هذا الموظف أيضاً ستؤدى من الراتب بعد انخفاضه لنسبة 65%، أن يتقدم الموظف بطلب الدوام الجزئي وهو ثلاثة أيام بغض النظر عن عدد أيام العمل الطبيعية في وحدته.

ما تنص عليه المادة رقم 54

تصدر الدولة مجموعة من القوانين الحديثة التي منها قوانين للتعديل في المعاشات وقوانين الخدمات للجهاز الإداري وغيرها من القوانين، حيث حديثاً تنص المادة رقم 54 من قانون الخدمات المدنية على الدوام الجزئي للموظفين حيث إنه يحق للموظف العمل ثلاثة أيام فقط والراحة لأربعة أيام ولكن تحت مجموعة من الشروط التي قد لا تروق لبعض الموظفين كما ذكرناها سابقاً لأنها تنقص من أجر الموظف وهذا ليس لصالحه لكنها على الصعيد الآخر توفر له الراحة في حالة أنه مريض أو المرأة الحامل من بداية شهرها الخامس ولا يقوى على العمل أسبوع متواصل مما يمنحه الطاقة أكثر للإتقان في العمل في الثلاثة أيام دون الإحساس بالتعب أو الإرهاق.