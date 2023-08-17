الموظفين طايرين من الفرحة.. خلال هتروح بدري من شغلك في بيتك + مكافأت بالجملة مليون مبروك

الناس هتروح بدري من الشغل قررت الحكومة عاجلاً قرار جديد بشأن عمل الموظفين بشأن تخفيض ساعات العمل لهم وذلك لتوفير راحة أكثر للموظفين في القطاع الحكومي بإنهاء الشغل في ساعات عمل أقل وذلك ليضمن للموظفين حقوقهم التي قد فقدوها في آخر قرار تم تنفيذه لذلك أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الخبر الجديد.

الناس هتروح بدري من الشغل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي خبر تخفيض ساعات عمل الموظفين ساعة واحدة حيث تضمنت المادة 131 على هذا القرار الجديد وذلك حرصاً من الحكومة على الرفق بحالة الأمهات المرضعات أو الآباء أصحاب الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون آباءهم إلى جوارهم أغلب الوقت وأيضاً حرص الحكومة على توفير الراحة وتخفيف الأعباء عن الموظفين قليلاً وطبقاً لهذا القرار فإن موعد العمل سيكون من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً حتى تكون ملخص ساعات العمل هم 6 ساعات.

قانون العمل

ينطبق القانون الجديد هذا على فئات معينة من موظفي القطاع الحكومي والإداري الذين لهم الحق في الغياب سبعة أيام في السنة وهم كالآتي:

الموظف الذي له أبناء معاقين أو هو نفسه يمتلك إعاقة معينة وذلك طبقاً للقرار الذي تم إصداره من المجلس الطبي الخاص بالمعاقين، والموظفة الحامل منذ بداية شهورها الأخيرة من الشهر الخامس، والموظفة التي لها طفل يرضع حتى تتم رضاعته، كما أنه بشأن هذا القانون الجديد أصدر وزير الصحة قانون ينص على أنه يجب على كل عامل في القطاع الخاص إجراء فحص طبي شامل لتحديد مستوى القدرات النفسية والعقلية ومستوى اللياقة البدنية والحالة الصحية العامة لتحديد وجود إعاقة بدنية أو غيرها من الأمراض التي قد تشفع له في هذا القانون الجديد وتحديد الموظفات الحوامل والمرضعات لمعرفة الفئة التي يتضمنها القانون الجديد.

مكتسبات العمال قانون العمل الجديد

طبقاً لقانون العمل الجديد فهناك مجموعة من المكتسبات لكل عامل يريد التقديم على أجازه وهي:

يستطيع العامل أخذ إجازة مرضية براتب في حالة إثبات المرض بورقة من الطبيب، وإذا كان العامل مقدم على امتحانات تعليمية يستطيع أخذ اجازته السنوية مرة واحدة بشرط أن يعلم المدير قبلها ب خمسة عشر يوم.