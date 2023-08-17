من 50% ولا 60%… هتدخل كلية حاسبات والطب من 80% كله هيتراضى مؤشرات تنسيق الجامعات الاهلية الخاصة 2023

تنسيق الجامعات الأهلية أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب التقديم لشهادات الثانوية العامة ليتم إلتحاقهم بالجامعات والكليات الخاصة والأهلية على حسب مجموع كل طالب وطالبة, بداية من 15 أغسطس الجاري وأضاف المتحدث الرسمي بأن التقديم سيكون بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لجميع الكليات والجامعات الأهلية, ويتم التقديم لطلاب الثانوية العامة وفقا للحدود الدنيا ويتم قبول جميع الطلاب إلكترونيا بالجامعات الأهلية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

قامت وزارة التربية والتعلم العالي عن الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 كالأتي:

قامت الوزارة بالإعلان عن التنسيق الجديد للجامعات بالحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة للجامعات الخاصة الأهلية بقبول التنسيق من %72 أما بالنسبة لتنسيق كلية الصيدلة التي يكون الحد الأدنى لها بكلية الجلالة تكون بنسبة %71 بينما تقبل جامعة سيناء بالفرعين الخاصة بها من %70, وجامعة سليمان الدولية تقبل من %70 وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تقبل من %70 حيث جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الطب الأهلية وجامعة النيل الأهلية بنسبة %80, وجامعة المنصورة تقبل من %80 والحد الأدنى لكلية الطب جامعة الجلالة والعلمين الدولية تكون %77, بينما الحد الأدنى لكلية الطب لجامعة الملك سليمان الدولية بمصر تقبل من %75 وجامعة شرق بورسعيد الأهلية تقبل بنسبة %75 وأما كلية الإسماعيلية الجديدة الأهلية تقبل من %75, وهذه التنسيقات التي تم الإعلان عنها من وزارة التعليم العالي للقبول بالجامعات الأهلية الخاصة بمصر.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

هنا سنذكر باقي الجامعات الأهلية والخاصة بالتنسيق الذي قامت الوزارة بتحديده وهو كالأتي:

يكون الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان %78 بالجامعات الخاصة والأهلية أما تنسيق طب الأسنان بجامعة الجلالة للحد الأدنى تقبل من %76, وكلية جامعة سيناء بفرعيها بطب الأسنان %74 وجامعة الملك سليمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية تقبل بتنسيق %74, أما بالنسبة لكلية الهندسة لجامعة سيناء بالفرعين الخاصة بها تكون نسبة التنسيق %65 وجامعة الملك سليمان وجامعة شرق بور سعيد الأهلية %65 أما جامعة الإسماعيلية الجديدة تقبل من %65, والحد الأدنى لكلية الهندسة بجامعة الجلالة وجامعة العالمين بلغت %66, وكلية علوم الحاسب جامعة الجلالة والعالميت %61 وعلوم الحاسب سيناء والملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية والإسماعيلية الجديدة %60 للحد الأدنى.