لو انت موظف وعملت الحاجات دي او ناوي تعملها مش هتلاقي تاكل بعد كده.. حالات خصم المرتب كاملا .. ألحق نفسك واعرف لو معرفتش .. هتخرب بيتك بايدك وانت مش واخد بالك

حالات خصم المرتب كاملا، يواجه العديد من الموظفين في مكان العمل خصماً يقل بسيطاً من راتبهم كعقاب على أخطاء ارتكبوها أثناء العمل، ومع ذلك، هناك بعض الموظفين الذين يواجهون حالات أشد وهي حرمانهم من جزء أو كامل رواتبهم، حيث تتخذ المؤسسة أو الهيئة الحكومية قراراً بخصم الراتب أو جزء منه بناءً على عدة أسباب محددة في قانون الخدمة المدنية، وبالتالي، أصبح العديد من الأشخاص يبحثون عن أسباب تجميد الراتب أو خصمه، لذا يرجى متابعتنا لمعرفة تلك الأسباب وتجنبها.

حالات خصم المرتب كاملا

تتنص الأحكام المادة رقم 64 في قانون الخدمة المدنية على القدرة على حرمان الموظف من راتبه في بعض الحالات التي تتعلق بالعاملين في الأجهزة الإدارية للدولة.

عند تنفيذ حكم السجن النهائي للموظف، يُمنع تمامًا عنه الحصول على أي أجر. وفي حالة تنفيذ حكم غير نهائي، سيتم حرمان الموظف فقط من نصف راتبه.

حالات يتم فيها خصم 50% من المرتب

أيُّ موظَّفٍ يُوقَف عن عمله احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي، يتمُّ تَنفِيذُهُ بِقُوَّةِ القانونِ وتقديرِهِ لمدَّةِ الاحتجاز، ويتمُّ منعُهُ من نِصْفِ أجرهِ إذا كان الاحتجازُ احتياطيًّا أو تنفيذًا لحكمٍ جنائيٍّ غَيرْ نهائيٍّ، وفقاً لنص المادة (27) من القانون، يتم عرض الموظف الذي يقدم تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيفة على لجنة الموارد البشرية لنقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في نفس مستوى الوظيفة لمدة تصل إلى سنة، وبعد انتهاء هذه المدة، إذا تبين أنه غير قادر على العمل بطريقة صحية، يتم اقتراح خصم نصف الأجر المتمم لمدة 6 أشهر.