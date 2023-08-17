شركة الشرقية للدخان قلبت الطربيزة على التجار من كتر التلاعب .. وأصبح التاجر في مشكلة كبيرة مع المواطنين .. سبب إرتفاع اسعار السجائر اليوم.. يثير الدهشة

اسعار السجائر اليوم، في هذه الأيام، نظمت شركة الشرقية للدخان مؤتمرًا حيث تمت مناقشة العديد من القرارات، وأهمها قرار يوضح زيادة غير متوقعة في أسعار السجائر، شكّلت شركة الشرقية للدخان مفاجأة صاعقة بشأن سعر سجائر كليوباترا الحقيقي والتكلفة الفعلية للعبوة قبل إضافة رسوم التأمين الصحي والضرائب، تزامنت هذه التصريحات مع ارتفاع الأسعار الهائل الذي يتاجر به التجار وأصحاب أكشاك بيع السجائر المحلية للمدخنين، حيث تتراوح تكلفة العبوة بين 30 إلى 50 جنيهًا، وبهذا الصدد، قام الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان بالرد على هذه الشائعات، ووصف زيادات أسعار السجائر المسجلة في المحال وأكشاك بيع السجائر بأنها تهدف إلى أهداف أكبر من مجرد جشع بعض التجار.

اسعار السجائر اليوم في شركة الشرق اليوم

تعتبر هذه الأسعار الرسمية التي تمت الموافقة عليها من قبل الشرقية للدخان هي التي يجب أن يدفعها المستهلك.

يصل سعر عبوة بوكس 10 إلى 15 جنيها.

تسجل سعر عبوة كليوباترا كينج سايز 23 جنيهاً.

سعر عبوة كليوباترا سوفت كوين يبلغ 24 جنيهاً.

حيث تفاجئنا الرئيس التنفيذي لشركة الدخان الشرقية بالمفاجأة الحقيقية، حيث كشف لنا أن السعر الفعلي لعبوة سجائر كليوباترا، حسب ما تعلنه الشركة، هو 7 جنيهات للعبوة.

وبعد إضافة قيمة الضرائب ورسوم التأمين الصحي، يرتفع سعر سجائر كليوباترا إلى 24 جنيهًا، وهو السعر الرسمي للمستهلك. وأوضح أيضًا أن الـ 7 جنيهات تشمل تكلفة إنتاج العبوة واستيراد المواد الخام، بالإضافة إلى أجور الموظفين في الشركة.

سبب ارتفاع أسعار السجائر

تعود الأسباب الرئيسية للارتفاع إلى عدد من التجار الذين يقومون بتخزين كميات من السجائر قبل زيادة الضرائب في بداية السنة المالية الجديدة، كما كان يحدث في السنوات الماضية، ولكن بعد قرار زيادة الضرائب، يرتفع سعر السجائر ويحقق التجار ربحاً غير مشروعاً من خلال الحزم التي تم تخزينها، وتفاقمت أزمة الأسعار بعد زيادة طلب المستهلكين الذين يرغبون في تأمين احتياجاتهم خوفاً من نفاد المنتج أو استمرار ارتفاع الأسعار.