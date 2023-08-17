لو مرحتش شركة الكهرباء هنقطع عن الكهرباء.. حالات فصل الكهرباء.. الحكومة تحذر أصحاب العدادات القديمة.. وفرمان من وزارة الكهرباء لمن لم يفكر في الذهاب إلي الشركة

حالات فصل الكهرباء، أصدرت شركة الكهرباء رسميًا بعض القوانين التي تحتوي على تحذيرات قوية لأصحاب العدادات القديمة، بهدف التنبيه واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور في حالة حدوث حالات طارئة غير متوقعة، وقد أشارت أيضًا إلى ضرورة التوجه فورًا إلى إدارة الكهرباء المختصة لإصلاح أي خلل مفاجئ يمكن أن يحدث مع أصحاب العدادات التقليدية، وذلك لضمان سلامتهم وأمنهم، وتجنب أي عقوبات قد تفرض في حالة عدم التصرف بسرعة.

تحذيرات الكهرباء لاصحاب العدادات القديمة

حذرت شركة الكهرباء المواطنين من عدة أمور قد يغفل عنها أصحاب العدادات القديمة، وهدفت هذه التنبيهات والتحذيرات من الشركة إلى توعية جميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، بأهمية الإبلاغ فورًا عن أي مشكلة تتعلق بالكهرباء بشكل خاص، والتأكد من إصلاحها من قبل المستهلك في أسرع وقت ممكن لتجنب المشكلات المتعلقة بالكهرباء.

تناشد وزارة الكهرباء أصحاب العدادات القديمة بالتوجه بسرعة إلى مكتب الكهرباء.

لا تتردد في تقديم طلبك في أسرع وقت ممكن.

تطلب وزارة الكهرباء من أصحاب العدادات القديمة زيارة مكاتب الكهرباء بأسرع وقت ممكن للفوائد الخاصة بك.

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه عدادات الكهرباء القديمة؟

من الممكن أن يواجه أصحاب العدادات الكهربائية التقليدية القديمة العديد من المشاكل التي قد تؤثر على استخدامها وتحول دون تسجيل الاستهلاك الحقيقي للكهرباء، على سبيل المثال، إذا توقفت قراءة الكهرباء بشكل مفاجئ وصارت ثابتة أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيون أو الغسالة أو المكيف، فذلك غالبًا ما يشير إلى وجود مشكلة في العداد نفسه، وقد يؤدي ذلك إلى عدم تسجيل الاستهلاك الفعلي للكهرباء وبالتالي دفع مبالغ زائدة في الفواتير الشهرية التي يتوجب على العميل سدادها.