حكومتنا هي مصدر سعادتنا.. عاجل.. هيئة التأمينات الاجتماعية تعلن عن .. زيادة معاشات شهر سبتمبر .. بقرار من رئيس الجمهورية في ظل ارتفاع الأسعار .. ملكش حجه بقى وتقول معرفش أو تعمل نفسك مش عارف

زيادة معاشات شهر سبتمبر، في شهر فبراير 2023، أصدرت الهيئة القومية المتخصصة في التأمين الاجتماعي إعلانًا رسميًا بشأن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون المعاشات الجديد، هذه التعديلات تشمل زيادة في معاشات بعض الفئات ، وتم تحديد موعد صرف المعاشات التي تتم تحويلها إلى البنوك والبريد، الآن يكون أول يوم عمل من كل شهر هو موعد صرف المعاش ، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون الجديد والتأمينات الاجتماعية المعمول بها وفقًا للقانون رقم 148 لعام 2019. وبناءً على هذا الأساس ، كان موعد صرف معاش شهر أغسطس هو الثلاثاء 1 أغسطس 2023 ، وسيتم صرف معاشات شهر سبتمبر أيضًا في 1 سبتمبر 2023.

زيادة معاشات شهر سبتمبر

تم تنفيذ الزيادة التي قررتها وزارة المعاشات لتمكين أصحاب المعاشات من التكيف مع الزيادة الكبيرة في الأسعار، تلتزم الدولة بالخطة الموضوعة لتحسين مستوى المعيشة للعديد من المواطنين الذين فرضت عليهم الظروف الاقتصادية الراهنة. عدد المستفيدين من المعاشات يبلغ 11 مليون شخص يرغبون في معرفة موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، وخاصة عند اقتراب نهاية شهر يوليو. أعلنت نقابة المهن الطبية زيادة قدرها 35٪ لجميع الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، وسيتم صرف الزيادة مع معاشات شهر أغسطس.

طريقة الاستعلام عن المعاش بالاسم

الرجاء الدخول إلى موقع الهيئة القومية المختصة بالتأمينات الاجتماعية.

ادخل اسم صاحب المعاش.

ادخل كلمة المرور.

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش عن طريق إدخال الاسم.

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