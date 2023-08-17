اكتشف معدلات القبول في الجامعات الأردنية + طريقة التسجيل في الجامعات عبر وحدة التنسيق خطوة بخطوة

معدلات القبول في الجامعات الأردنية، في مختلف مناطق الأردن، انشغل الطلاب والطالبات بشكل كبير بالبحث عن التخصصات المطلوبة للالتحاق بالجامعات خلال العام 2023، يأتي ذلك استنادًا إلى دليل الجامعات للعام الدراسي الجديد، الذي يحدد معدلات القبول والحد الأدنى للقبول في تخصصات متعددة، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية مؤخرًا عن هذه التخصصات، في تزامن مع إعلان نتائج امتحانات التوجيهي بالبلاد، لنقدم لكم من خلال هذه السطور رابط التقديم على الجامعات الأردنية لعام 2023 ودليل الجامعات.

معدلات القبول في الجامعات الأردنية

وفقًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم الأردنية، سيتم افتتاح فترة التسجيل في الجامعات للعام الدراسي الجديد يوم الأربعاء المقبل، الموافق 23 أغسطس الجاري. ومن المقرر أن يتاح للطلاب التسجيل في الجامعات الأردنية حتى نهاية شهر أغسطس.

سيتم استنادًا إلى معدلات القبول في الجامعات الأردنية ونتائجهم في امتحانات التوجيهي للدور الأول، بدورها، أكدت وزارة التعليم الأردنية أهمية تسديد جميع الرسوم المطلوبة خلال فترة التسجيل، قبل الإعلان عن نتائج القبول في المرحلة الأولى.

طريقة التسجيل في الجامعات بالأردن

يسهل الآن تسجيل طلبات القبول في الجامعات الأردنية لعام 2023 من خلال الموقع الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية التابعة لوزارة التربية والتعليم. معدلات القبول في الجامعات الأردنية كل ما عليك هو اتباع هذه الخطوات ببساطة: