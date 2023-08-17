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“اتثبتت لحد شهر يناير”.. اسعار شرائح الكهرباء 2023 الحالية في مصر

اسعار شرائح الكهرباء 2023

Dina elmaghrabyمنذ ساعة واحدة
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اسعار شرائح الكهرباء 2023
اسعار شرائح الكهرباء 2023

اسعار شرائح الكهرباء 2023، نقدم لكم اسعار شرائح الكهرباء 2023 بعدما قرر مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماع رسمي تثبيت اسعار الكهرباء المطبقة حاليا حتى شهر يناير القادم، في اطار حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة في ظل حالة التضخم التي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة.

اسعار شرائح الكهرباء 2023

والآن نقدم لكم اسعار شرائح الكهرباء 2023 التي جائت وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية، حيث تم مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في أسعار الكهرباء حتى أول يناير من العام القادم، واليكم اسعار تعريفة الكهرباء في مصر 2023:

الشريحة الأولى لـ أسعار الكهرباءتبدأ من صفر إلى 50 كيلو واتسعرها حاليًّا 68.0 قرشًا
الشريحة الثانية لـ أسعار الكهرباءمن 51 إلى 100 كيلو واتسعرها حاليًّا 68.0 قرشًا
الشريحة الثالثة لـ أسعار الكهرباءمن صفر حتى 200 كيلو واتسعرها حاليًّا 90.0 قرشًا
الشريحة الرابعة لـ أسعار الكهرباءمن 201 إلى 350 كيلو واتسعرها حاليًّا 119.0 قرشًا
الشريحة الخامسة لـ أسعار الكهرباءمن 351 إلى 650 كيلو واتسعرها حاليًّا 135.0 قرشًا
الشريحة السادسة لـ أسعار الكهرباءمن صفر لأقل من 1000 كليو واتسعرها 136.0 قرشًا
الشريحة السابعة لـ أسعار الكهرباءمن صفر لأكثر من 1000سعرها 145 قرشا
موعد انتهاء انقطاع الكهرباء 2023

وقد كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن الموعد المحتمل لانتهاء انقطاع الكهرباء مؤكدا أن الأمر متوقف على انتهاء خطة تخفيف الأحمال المتبعة على مستوى الجمهورية، موضحا أن هذا من الممكن أن يستمر حتى أول أسبوعين من شهر سبتمبر القادم، وأكد أن استمرار درجات الحرارة في ارتفاعها يؤدى لاستمرار الضغط على الغاز والوقود الموجه لمحطات توليد الكهرباء، وبالتالي سيستمر تطبيق خطة تخفيف الاحمال.

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Dina elmaghrabyمنذ ساعة واحدة
0

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