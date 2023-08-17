“اتثبتت لحد شهر يناير”.. اسعار شرائح الكهرباء 2023 الحالية في مصر

اسعار شرائح الكهرباء 2023، نقدم لكم اسعار شرائح الكهرباء 2023 بعدما قرر مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماع رسمي تثبيت اسعار الكهرباء المطبقة حاليا حتى شهر يناير القادم، في اطار حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة في ظل حالة التضخم التي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة.

اسعار شرائح الكهرباء 2023

والآن نقدم لكم اسعار شرائح الكهرباء 2023 التي جائت وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية، حيث تم مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في أسعار الكهرباء حتى أول يناير من العام القادم، واليكم اسعار تعريفة الكهرباء في مصر 2023:

الشريحة الأولى لـ أسعار الكهرباء تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها حاليًّا 68.0 قرشًا الشريحة الثانية لـ أسعار الكهرباء من 51 إلى 100 كيلو وات سعرها حاليًّا 68.0 قرشًا الشريحة الثالثة لـ أسعار الكهرباء من صفر حتى 200 كيلو وات سعرها حاليًّا 90.0 قرشًا الشريحة الرابعة لـ أسعار الكهرباء من 201 إلى 350 كيلو وات سعرها حاليًّا 119.0 قرشًا الشريحة الخامسة لـ أسعار الكهرباء من 351 إلى 650 كيلو وات سعرها حاليًّا 135.0 قرشًا الشريحة السادسة لـ أسعار الكهرباء من صفر لأقل من 1000 كليو وات سعرها 136.0 قرشًا الشريحة السابعة لـ أسعار الكهرباء من صفر لأكثر من 1000 سعرها 145 قرشا

موعد انتهاء انقطاع الكهرباء 2023