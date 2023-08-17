“اتثبتت لحد شهر يناير”.. اسعار شرائح الكهرباء 2023 الحالية في مصر
اسعار شرائح الكهرباء 2023
اسعار شرائح الكهرباء 2023، نقدم لكم اسعار شرائح الكهرباء 2023 بعدما قرر مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماع رسمي تثبيت اسعار الكهرباء المطبقة حاليا حتى شهر يناير القادم، في اطار حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة في ظل حالة التضخم التي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة.
اسعار شرائح الكهرباء 2023
والآن نقدم لكم اسعار شرائح الكهرباء 2023 التي جائت وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية، حيث تم مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في أسعار الكهرباء حتى أول يناير من العام القادم، واليكم اسعار تعريفة الكهرباء في مصر 2023:
|الشريحة الأولى لـ أسعار الكهرباء
|تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات
|سعرها حاليًّا 68.0 قرشًا
|الشريحة الثانية لـ أسعار الكهرباء
|من 51 إلى 100 كيلو وات
|سعرها حاليًّا 68.0 قرشًا
|الشريحة الثالثة لـ أسعار الكهرباء
|من صفر حتى 200 كيلو وات
|سعرها حاليًّا 90.0 قرشًا
|الشريحة الرابعة لـ أسعار الكهرباء
|من 201 إلى 350 كيلو وات
|سعرها حاليًّا 119.0 قرشًا
|الشريحة الخامسة لـ أسعار الكهرباء
|من 351 إلى 650 كيلو وات
|سعرها حاليًّا 135.0 قرشًا
|الشريحة السادسة لـ أسعار الكهرباء
|من صفر لأقل من 1000 كليو وات
|سعرها 136.0 قرشًا
|الشريحة السابعة لـ أسعار الكهرباء
|من صفر لأكثر من 1000
|سعرها 145 قرشا
وقد كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن الموعد المحتمل لانتهاء انقطاع الكهرباء مؤكدا أن الأمر متوقف على انتهاء خطة تخفيف الأحمال المتبعة على مستوى الجمهورية، موضحا أن هذا من الممكن أن يستمر حتى أول أسبوعين من شهر سبتمبر القادم، وأكد أن استمرار درجات الحرارة في ارتفاعها يؤدى لاستمرار الضغط على الغاز والوقود الموجه لمحطات توليد الكهرباء، وبالتالي سيستمر تطبيق خطة تخفيف الاحمال.