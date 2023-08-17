Pdf هنا استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 المشمولين بالرعاية عبر موقع وزارة العمل ومظلتي

تعتبر استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من أشهر الموضوعات البحثية عبر الإنترنت، ومن أجل الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للوجبة التاسعة، وتقوم باختيار المواطنين الذين يستحقون الدعم نظرا لمجموعة من الشروط والضوابط حددت من قبل الوزارة، ولهذا نحن بصدد الحديث عن خطوات الاستعلام عن هذه الأسماء.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

لكي تصبح مقبولا ضمن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 ينبغي استيفاء الشروط والضوابط التالية التي حددتها الوزارة:

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

أن يقيم المواطن في العراق باستمرار.

ان يحصل على دخل منخفض لايتجاوز الحد الأدنى.

ألا يكون مسجلا سابقا في برنامج الرعاية الاجتماعية الاجتماعية التي وضعته الوزارة.

يجب أن تكون الأسرة مؤلفة من أربعة أفراد.

وألا يمتلك أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي.

وبرنامج الرعاية الاجتماعية يهدف إلى رفع مستوى المعيشة لدى الأفراد الذين يعانون من الدخل المنخفض ولايكونون قادرين على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكنك الاستعلام عن رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، بعد انتهاء اللجنة من تحديد المستحقين وفقًا للشروط والإجراءات، ويُمكن الوصول إلى النتائج بسهولة من خلال موقع الرسمي :

الوصول مباشرة إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

أو التوجه إلى منصة مظلتي .

اختر “استعلام عن هذه الأسماء”

وحدد بعد ذلك نتيجة الوجبة التاسعة.

قم بإدخال البيانات الصحيحة مثل رقم البطاقة الذكية والرمز المرئي.

ثم انقر على “تنزيل ملفات المشمولين”

وابحث عن الاسم وتاريخ الميلاد للتأكد من النتيجة.

حاولت الحكومية العراقية تقديم الدعم للأسر المحتاجة في البلاد، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية حيث استقبلت مايزيد عن ٣ آلاف بناء على الشروط التي يجب توفرها للتأهل للحصول على هذه الرعاية.