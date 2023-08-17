اظبط تردد قنوات SSC الرياضية السعودية الجديد 2023 الناقلة للدوري السعودي “دوري روشن” على كل الاقمار الصناعية

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية الجديد 2023، الالاف من الأشخاص يبحثون عن تردد قنوات SSC الرياضية السعودية الجديد 2023 الناقلة للدوري السعودي على كل الاقمار الصناعية، حيث تقوم قنوات SSC الرياضية بنقل كافة مباريات دوري روشن الذي أصبح انظار العالم تلتفت إليه بعدما أصبح يضم كوكبة من نجوم المستطيل الاخضر وعلى رأسهم الأسطورة كريستيانو رونالدو، واليكم تردد قنوات SSC الجديد لمتابعة الدوري السعودي، فتابعونا.

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية الجديد 2023

ويمكنك استقبال تردد قنوات SSC الرياضية السعودية الجديد 2023 على كافة الاقمار بسهولة، لتتمكن من متابعة مباريات الدوري السعودي ومباريات كأس الملك سلمان وكافة مباريات المنتخب السعودي بأعلى جودة للصوت والصورة، حيث تعد قناة SSC من القنوات الرياضية الشهيرة في المملكة، والتي تضم نخبة من كبار المعلقين والمحللين الرياضيين، كما تعمل القناة على مدار الساعة ولكنها تتطلب دفع اشتراك شهري.

تردد قنوات SSC على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على بدر سات

التردد: 12418.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القنوات الناقلة لدوري روشن السعودي 2023

وهناك عدة قنوات فضائية تنقل دوري روشن السعودي 2023 بجودة عالية:

SSC HD – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

FOX Sports – الولايات المتحدة الأمريكية.

DAZN – المملكة المتحدة.

Canal + – قارة أفريقيا.

Sport Klub – أوروبا الشرقية.

كيفية استقبال تردد قنوات SSC