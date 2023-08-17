مصر تعلن تثبيت أسعار الكهرباء حتى بداية 2024 وتلتزم بخفض الدعم للقطاع الكهربائي

أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً اليوم الخميس أكد فيه أنه سيتم الحفاظ على أسعار الكهرباء الحالية للمستهلكين وتثبيتها حتى أول يناير المقبل 2024، وتعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية وذلك في إطار حزمة دعم مالي قدمها صندوق النقد الدولي، وتتضمن هذه الإصلاحات تخفيضات كبيرة في مخصصات دعم الكهرباء.

تحديات انقطاع الكهرباء ودعوات للتقليل من استهلاك الطاقة

تواجه مصر في الوقت الحالي تحديات كبيرة فيما يتعلق بانقطاعات الكهرباء وذلك نتيجة لتشغيل أجهزة تكييف الهواء بشكل مكثف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتعمل الحكومة المصرية على دعوة السكان إلى تقليل استهلاك الكهرباء وذلك بهدف التخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي مع مواجهتها لتحديات اقتصادية أخرى.

خطوات الحكومة للتصدي لأزمة الكهرباء

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في يوليو الماضي عن مجموعة من الإجراءات العاجلة للتصدي لأزمة الكهرباء، من بين هذه الإجراءات تقنين استهلاك الكهرباء وزيادة واردات زيت الوقود (المازوت) بهدف التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، ومن المقرر أن تستورد مصر كميات كبيرة من المازوت بتكلفة تتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار بهدف التصدي لانقطاع الكهرباء المتكرر، كما سيتم الإعلان عن خطة لتقنين استهلاك الكهرباء في الأماكن العامة.

توجيهات لموظفي الحكومة للعمل من المنزل وقطع التيار الكهربائي

تتضمن التوجيهات الحكومية قراراً يلزم بعض موظفي الحكومة بالعمل من المنزل في بعض أيام أغسطس بهدف تقليل الاستهلاك الكهربائي، وسبق للحكومة المصرية أن أعلنت عن قطع منتظم للتيار الكهربائي في محاولة للحد من الاستهلاك خلال فترات الموجات الحرارية.