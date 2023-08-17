الآن.. معدلات القبول في جامعات الاردن 2023 ورابط التقديم عبر وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية

معدلات القبول في جامعات الاردن 2023، بدأ الالاف من الطلاب في البحث عن معدلات القبول في جامعات الاردن 2023 للعام الدراسي الجديد، وخاصة بعدما تم اعتماد نتائج التوجيهي واعلانها بالأمس عبر مواقع الوزارة بشكل رسمي، حيث تختلف معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023 من كلية لأخرى، وخلال السطور القادمة نستعرض رابط التقديم على الجامعات الأردنية 2023 عبر وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية، فتابعونا.

معدلات القبول في جامعات الاردن 2023

واليكم نقدم معدلات القبول في جامعات الاردن 2023 وفقا لما جاء في معدلات القبول الخاصة بالعام الماضي، حيث تحدد كل جامعة معدل القبول بها وفقا لعدة عوامل منها نسبة نجاح الطلبة الأماكن المتاحة قي الجامعة، ودرجة القبول على فرع معين، وسيتم الكشف عن معدلات القبول خلال الساعات القادمة، واليكم الحد الادنى للقبول في الجامعات الاردنية 2023:

الهندسة المدنية: 87.30

الهندسة الميكانيكية: 87.70

الهندسة الكهربائية: 88.40

الهندسة الكيميائية: 90.45

علم البيانات: 87.55

تكنولوجيا معلومات الأعمال: 83.55

الذكاء الاصطناعي: 65.00

العلوم الحياتية: 84.30

الرياضيات: 83.30

الجيولوجيا البيئية والتطبيقية: 73.75

وقاية النبات: 74.70

الانتاج الحيواني: 77.30

الأراضي والمياه والبيئة: 75.50

الاقتصاد الزراعي : 77.75

التسويق: 91.25

التمويل: 90.05

نظم المعلومات الادارية: 90.45

إقتصاد الأعمال: 88.80

الإدارة العامة: 89.25

رابط التسجيل في الجامعات الاردنية 2023

ويمكنك التسجيل في الجامعات الاردنية 2023 عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية التابع لوزارة التربية والتعليم الأردنية من خلال اتباع خطوات بسيطة، حيث من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في الجامعات الاردنية بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق يوم 23 من شهر أغسطس الجاري وحتى نهاية الشهر نفسه، واليكم خطوات التسجيل في جامعات الاردن 2023: