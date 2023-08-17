استعلم pdf تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة تنزيل اسماء المشمولين عبر منصة مظلتي وزارة العمل

رابط تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 تزايد البحث عنه خلال الساعات الماضية، ويجدر بنا الإشارة إلى أن الحكومة العراقية تهدف إلى تقديم المزيد من المساعدات المالية من خلال وجبات مرقمة، وتم وضع شروط خاصة للوجبة الخامسة لأسماء الأشخاص المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، وتم إتاحة منصة “مظلتي” من قبل الحكومة لرفع أسماء الفائزين بالرعاية الاجتماعية، حيث يمكن عرضها وطباعتها باتباع الخطوات المحددة التي سوف نوافيكم بها عبر الفقرات التالية.

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 للحصول على الوجبة الخامسة لعام الحالي يتزايد، حيث تم نشر هذا الإعلان عبر رابط منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية، والآن، ينتظر جميع المتقدمين بفارغ الصبر الإعلان عن أسماء المقبولين في تلك الوجبة، والتي من المتوقع أن تكون خلال الساعات القادمة، وقد أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا إلى أن الإعلان عن أسماء المستفيدين من الوجبة التاسعة سيتم عبر أكثر من وجبة متتالية، وذلك نتيجة زيادة عدد المتقدمين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها البلد، والجدير بالقول أنه تم استلام حوالي 300,000 طلب للحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة ، وهذا يعكس حجم الحاجة الملحة لهذا الدعم في الوقت الحالي.

كيفية استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكنك استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال اتباع عدد من الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

اضغط على ” الحصول على الوجبة الخامسة” في منصة مظلتي

اختر “الرعاية الاجتماعية”.

حدد الوجبة التي تود استفسارًا عنها وهي الوجبة رقم تسعة.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

اضغط على “استفسار حول أسماء الأشخاص المستفيدين الجدد”.

ستظهر لك قائمة تضم أسماء المستفيدين وبرامج الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة.

باستخدام هذه الخطوات، ستتمكن بسهولة من الاطلاع على المعلومات التي تحتاجها حول هذه الأسماء.