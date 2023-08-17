من كام معدل القبول في الجامعات الاردنية 2023 الحد الادني للقبول في الكليات بالاردن

يبحث البعض عن معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023 وذلك بعد ان ظهرت نتائج التوجيهي كما يترقب الطلاب وأولياء الأمور الاعلان معدلات الحد الأدنى خلال ايام ولم يتم تحديد موعد محدد ومن خلال مقالنا سنتعرف على من كام معدل القبول في الجامعات الاردنية 2023.

من كام معدل القبول في الجامعات الاردنية 2023

يمكننا ان نتعرف على معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023 والتي تمكننا من التعرف على الكلية اتي يلتحق بها حيث أن كل جامعة تقوم تحديد معدل القبول بها ويتم تحديدها على اساس نسبة نجاح الطلبة ودرجة القبول على فرع معين، وتم تحديد الحد الادني وهو.

معدل القبول في الهندسة المدنية 87.30

كلية الهندسة الميكانيكية 87.70

اما عن معدل القبول الهندسة الكهربائية 88.40

اما عن كلية الهندسة الكيميائية 90.45

علم البيانات 87.55

كما انه يتم التعرف على معدل القبول كلية تكنولوجيا معلومات الأعمال 83.55

معدل القبول في الذكاء الاصطناعي 65.00

كلية العلوم الحياتية 84.30

كلية الرياضيات 83.30

معدل القبول الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 73.75

وقاية النبات 74.70

كلية الانتاج الحيواني 77.30

معدل القبول الأراضي والمياه والبيئة 75.50

كلية الاقتصاد الزراعي 77.75

معدل التسويق 91.25

نظم المعلومات الادارية 90.45

معدل القبول إقتصاد الأعمال 88.80

القبول في الجامعات الاردنية 2023

ستقوم الوزارة بالاعلان عن معدلات القبول في كل الكليات الموجودة بالاردن وذلك بعد ان ظهرت نتائج التوجيهي حيث تمكن طلاب التوجيهي من الحصول على نتائجهم خلال ايام قليلة حيث ستقوم الجهات المعنية برصد درجات الطلاب التي حصل عليها والتعرف على معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 وانه من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها.