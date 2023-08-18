منوعات

تحذير بحري ….. حالة الطقس اليوم الجمعة 17 أغسطس 2023 في مصر

Mohamed osamaمنذ دقيقتين
0

حالة الطقس، تسعي دائما الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية لنشر حالة الطقس في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وذلك من أجل العمل أطمئنان المصرين عن حالة الطقس وفي نفس الوقت تحذيرهم في حاله وجود أمطار أو شبورة قد تعيقهم عن الوصول الي عملهم وخصوصا أيام الدراسة الحرص علي صحة الطلاب، لذلك يتابع المصرين بأهتمام يوميا النشرية الجوية لمعرفة حالة الطقس قبل ممارسة حياتهم اليومية.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023، بالرغم أن الطقس غدا حار رطب علي معظم أنحاء البلاد الا أنه الهيئة حذرت عبر صفحتها الرسمية عبر وسائل التواصل الأجتماعي فيس بوك من تساقط امطار علي مناطق جنوب سيناء.

🔹️تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول علي مرتفعات سانت كاترين⛈️🌨
وتظهر السحب الرعدية أيضا علي مناطق من أقصي الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة 🌧️

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 17 أغسطس 2023:

  • أسم المحافظة  العظمي الصغري
    القاهرة 3325
    الأسكندرية3123
    العالمين الجديدة3123
    مرسي مطروح3024
    السلوم3123
    أسيوط3523
    الأقصر4126
    أسوان4328
    الوادي الجديد 4324

    كما حظرت الهيئة أيضا من أستمرار ارتفاع الأمواج في شواطئ البحر الأبيض المتوسط لذلك يجب علي السادة المصيفين توخي الحذر والأستماع بأوقاتهم بعيد عن الخطر.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Mohamed osamaمنذ دقيقتين
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى