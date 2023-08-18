تحذير بحري ….. حالة الطقس اليوم الجمعة 17 أغسطس 2023 في مصر

حالة الطقس، تسعي دائما الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية لنشر حالة الطقس في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وذلك من أجل العمل أطمئنان المصرين عن حالة الطقس وفي نفس الوقت تحذيرهم في حاله وجود أمطار أو شبورة قد تعيقهم عن الوصول الي عملهم وخصوصا أيام الدراسة الحرص علي صحة الطلاب، لذلك يتابع المصرين بأهتمام يوميا النشرية الجوية لمعرفة حالة الطقس قبل ممارسة حياتهم اليومية.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023، بالرغم أن الطقس غدا حار رطب علي معظم أنحاء البلاد الا أنه الهيئة حذرت عبر صفحتها الرسمية عبر وسائل التواصل الأجتماعي فيس بوك من تساقط امطار علي مناطق جنوب سيناء.