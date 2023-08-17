الان ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 لمتابعة أقوى البرامج الوثائقية الرائعة على مدار اليوم

تصدرت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 محركات البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، وذلك لأنها تعتبر من أهم القنوات الفضائية التي تستهدف جمهور متنوع من جميع الأعمار، بالإضافة إلى أنها تقدم محتوى ثقافي فريد يغطي مواضيع العلوم الطبيعية، التكنولوجيا، الإنسانيات، والأحداث التاريخية والمستقبلية، وقامت إدارة القناة بتحسين جودة البث إلى دقة عالية (HD)، ومن الضروري متابعة التردد الجديد على جهاز الرسيفر، ولهذا سنوافيكم بترددها الجديد لضمان استقبالها بجودة عالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

أعلنت إدارة مجموعة قنوات ناشيونال جيوغرافيك الإماراتية عن تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 لجودة عالية بتقنية HD، وهذا يمثل تطورًا هامًا، وحتى يستمتعوا المشاهدين من الاستمتاع بمشاهدة البرامج بأعلى جودة ممكنة.

الجدير بالقول أن هذه القناة تأسست عام 2009 على القمر الصناعي النايل سات، ونجحت بسرعة في اكتساب شهرة كبيرة في الوطن العربي بفضل برامجها المميزة.

وسنقدم لكم ترددها الجديد على الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11411

الإستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

وأما ترددها على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات

التردد: 11804

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: SD.

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

يمكنك ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 من خلال اتباع مجموعة من التعليمات والإرشادات:

النقر على القائمة من خلال ريموت الرسيفر

انقر بعد ذلك على أيقونة الخيارات.

الضغط على التثبيت ثم اختيار التثبيت اليدوي.

أدخل بعد ذلك بيانات القناة مثل التردد، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ.

ثم النقر بعد ذلك على أيقونة بحث.

وبمجرد ظهور القناة، قم بحفظ القناة .

الجدير بالقول أن هذه القناة تتميز بتقديم محتوى متميز وفريد من نوعه، وتسعى إلى تقديم محتوى يشمل الحقائق التاريخية لعدة حضارات مختلفة، وتتبنى نهجًا تعليميًا وثقافيًا من خلال برامج وأفلام وثائقية تشمل مختلف مجالات العلوم، وتركز أيضًا على الحياة البحرية والبرية، بالإضافة إلى تقديم برامج ترفيهية ممتعة وجذابة.