تحميل لعبة grand theft auto: vice city للاندرويد مجانا برابط مباشر مهكرة

تعد هي من ضمن احد العاب العالم المفتوح وانها من ضمن العاب الاكشن والاثارة كما انها من ضمن احد سلسلة العاب gta المشهورة، وان الاصدار الاول للعبة كان عام 2001 ومن خلال مقالنا سنتعرف على تحميل لعبة grand theft auto: vice city للاندرويد.

مميزات لعبة grand theft auto: vice city للاندرويد

واحدة من الألعاب المفضلة لدي الملايين كما انها تمتلك شعبية كبيرة جدا.

تتميز اللعبة بعدد من الاحداث المشوقة والممتعة فهي لعبة عالم مفتوح مليئة بالمهام.

يمكننا تنزيل لعبة gta جراند ثفت أوتو فايس سيتي بصيغة apk.

افضل العاب سرقة السيارات والقتال التي مازالت تحتفظ بالملايين من المستخدمين.

تمتلك اللعبة الكثير من المميزات التي ساعدت في تحقيق هذه النجاحات الكبيرة أهمها قصة اللعبة المليئة بالإثارة والتشويق.

لعبة مليئة بالأحداث والمهام المختلفة مما يجعلك تستمتع بها لوقت طويل.

لعبة grand theft auto: vice city للاندرويد

تدور حول شخصية تومي فيرسيتي قائد اكبر العصابات وخرج من السجن بعد قضاء 10 سنوات ويتم تنفيذ المهام الاجرامية ويتم القيام بالمهمات الاجرامية مرة اخري ولكن تجنب الشرطة حتي لا تقوم بالقبض عليك مرة اخري كما تتمتع بالذكاء حيث يجيد التمثيل ويعمل في السينما ويتم القيام بعدد من العمليات الاجرامية مع بعضهم البعض ويتميز بالعنف الشديد تجاه اي احد، ويحتاجه تومي في نوعية العمليات التي يقوم بشراء اسحله جديد.

كيفية تحميل ثفت أوتو للهواتف