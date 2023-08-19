الفرحة مش سايعة الطلاب”.. تأجيل الدراسة في مصر 2023 للمدارس والجامعات وزارة التربية والتعليم توضح

كشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم عن حقيقة تأجيل الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 بهدف توضيح الأمور بعد انتشار الأخبار عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وأكدت هذه المصادر بشكل قاطع وبلا تردد أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بتأجيل العام الدراسي كما تم تداوله، تلك المصادر تسعى جاهدة إلى إزالة الشكوك وتصحيح المعلومات الخاطئة من خلال توضيح حقيقة الوضع الحالي بشأن العام الدراسي القادم، وفقاً للبيان الرسمي تم تحديد بداية العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وبهذا التصريح الرسمي تم نفي جميع الشائعات والأخبار المغلوطة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تأجيل الدراسة في مصر.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

تم الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وسيستمر حتى يوم السبت 8 يونيو 2024، حيث سيشمل جميع المراحل التعليمية المختلفة، بدءًا من المدارس الحكومية والرسمية وصولاً إلى المدارس الرسمية للغات والخاصة وحتى المدارس الخاصة للغات، وستكون بداية إجازة نصف العام الدراسي في يوم 27 يناير 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

الحدث تاريخ البداية تاريخ الانتهاء بداية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 30 سبتمبر 2023 يوم الخميس 25 يناير 2024 موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2024 موعد امتحان الفصل الدراسي الأول للتعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 موعد إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 27 يناير 2024 يوم الخميس 8 فبراير 2024 بداية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024 يوم الخميس 6 يونيو 2024 موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 25 مايو 2024 موعد امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو 2024 موعد امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 15 يونيو 2024

بداية الدراسة في الجامعات 2023-2024

بداية الفصل الدراسي الأول في الجامعات: يوم السبت 30 سبتمبر 2023.

مدة الفصل الدراسي الأول: يستمر لمدة 14 أسبوعاً حتى الخميس 4 يناير 2024.

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الجامعات: تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 وتستمر حتى الخميس 25 يناير 2024.