الفرحة مش سايعة الطلاب”.. تأجيل الدراسة في مصر 2023 للمدارس والجامعات وزارة التربية والتعليم توضح
كشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم عن حقيقة تأجيل الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 بهدف توضيح الأمور بعد انتشار الأخبار عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وأكدت هذه المصادر بشكل قاطع وبلا تردد أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بتأجيل العام الدراسي كما تم تداوله، تلك المصادر تسعى جاهدة إلى إزالة الشكوك وتصحيح المعلومات الخاطئة من خلال توضيح حقيقة الوضع الحالي بشأن العام الدراسي القادم، وفقاً للبيان الرسمي تم تحديد بداية العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وبهذا التصريح الرسمي تم نفي جميع الشائعات والأخبار المغلوطة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تأجيل الدراسة في مصر.
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024
تم الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وسيستمر حتى يوم السبت 8 يونيو 2024، حيث سيشمل جميع المراحل التعليمية المختلفة، بدءًا من المدارس الحكومية والرسمية وصولاً إلى المدارس الرسمية للغات والخاصة وحتى المدارس الخاصة للغات، وستكون بداية إجازة نصف العام الدراسي في يوم 27 يناير 2024.
الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024
|الحدث
|تاريخ البداية
|تاريخ الانتهاء
|بداية الفصل الدراسي الأول
|يوم السبت 30 سبتمبر 2023
|يوم الخميس 25 يناير 2024
|موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول
|يوم الأحد 14 يناير 2024
|موعد امتحان الفصل الدراسي الأول للتعليم الفني
|يوم الثلاثاء 9 يناير 2024
|موعد إجازة نصف العام الدراسي
|يوم السبت 27 يناير 2024
|يوم الخميس 8 فبراير 2024
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|يوم السبت 10 فبراير 2024
|يوم الخميس 6 يونيو 2024
|موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل والشهادة الإعدادية
|يوم السبت 25 مايو 2024
|موعد امتحانات الدبلومات الفنية
|يوم السبت 1 يونيو 2024
|موعد امتحانات الثانوية العامة
|يوم السبت 15 يونيو 2024
بداية الدراسة في الجامعات 2023-2024
- بداية الفصل الدراسي الأول في الجامعات: يوم السبت 30 سبتمبر 2023.
- مدة الفصل الدراسي الأول: يستمر لمدة 14 أسبوعاً حتى الخميس 4 يناير 2024.
- موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الجامعات: تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 وتستمر حتى الخميس 25 يناير 2024.
لم يُصدر أي قرار رسمي بتأجيل الدراسة في مصر لعام 2024 في المدارس أو تحويلها إلى نظام عبر الإنترنت بسبب انتشار متحور EG5، هذا وفقًا لتصريحات مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكد المصدر أنه لا يوجد نية لاتخاذ قرار بتأجيل الدراسة في المدارس أو تحويلها إلى نظام عبر الإنترنت نتيجة لمتحور EG5، وأن الأمر سيكون مرتبطًا بقرار لجنة إدارة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء في حالة حدوث ظروف تستدعي ذلك.