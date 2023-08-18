طريقة فتح حساب الراجحي للأطفال 2023

من الممكن فتح حساب الراجحي للأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 عام في بنك الراجحي وتلك الخدمة ينفرد بتوفيرها الراجحي فقط ويتم ذلك عن طريق ولي الأمر وتحت إشرافه فيمكن لولي الأمر فتح حساب لأبنائه إلكترونيًا ودون الحاجة إلى التوجه لأي فرع من فروع البنك لإتمام إجراءات فتح الحساب، لذلك سوف نوضح لكم طريقة فتح الحساب للأطفال بالخطوات في السطور التالية.

طريقة فتح حساب الراجحي للأطفال

بنك الراجحي يتوافر خدمة فتح حساب بنكي لمن هم دون السن القانوني في البنك عبر الآباء أو الأوصياء ويتم ذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

أولا دخول ولي الأمر علي الموقع الخاص ببنك الراجحي.

قراءة الشروط ثم الضغط على موافق.

الضغط على فتح حساب الآن.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح مع الاستعانة بكرت العائلة.

كتابة جنسية الطفل ونوع بطاقة الهوية الوطنية ورقمها ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان واللقب.

كتابة قيمة الدخل الشهري بالريال السعودي وكتابة الحد الأقصي للمبلغ المتوقع خلال الشهر

كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله على رقم جوالك المسجل مسبقًا في النفاذ الوطني والضغط على التالي.

تدوين كافة البيانات الخاصة بولي الأمر مثل العنوان الوطني وفرع البنك المناسب وغيرها.

تحديد سبب فتح الحساب.

ثم توثيق حساب الطفل بواسطة أبشر وتدوين البيانات المطلوبة.

الانتظار حتى توثيق الحساب وسيتم إرسال رقم الحساب والأبيان فيما بعد.

شروط فتح حساب الراجحي للأطفال

اشترط البنك لكي يتم فتح حساب الراجحي للأطفال أن يتوافر بعض الشروط الضرورية وتلك الشروط تتمثل في الآتي:

يشترط تقديم بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر وشهادة ميلاد الطفل الذي سيتم فتح حساب له.

يوقع ولي الأمر عن المستفيد سواء كان الأب أو الأم أو الشخص الذي يتولى ولاية الطفل.

في حالة إذا كانت الولاية لغير الأب فيجب إحضَار مستند يثبت الولاية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة السعودية إقامة صحيحة وأن تكون المملكة هي موطنه الأصلي.

بعد إتمام العام 18 يكون من حق الطفل امتلاك دفتر شيكات.

وفي نهاية هذا المقال نكون وضحنا لكم طريقة فتح حساب الراجحي للأطفال وكذلك شروط فتح الحساب.