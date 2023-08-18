“أخيراً هنرجع الساعة تاني”.. موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر

يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة توقيت بداية العمل بالتوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، ومن المقرر بشكل رسمي أن يتوقف العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر المقبل عند الساعة 23:59 بالتوقيت الحالي، وسيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند هذا التوقيت.

موعد العمل بالتوقيت الشتوي

سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في منتصف ليلة يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 القادم، حيث سيتم تغيير التوقيت بحيث يبدأ العمل بتوقيت جديد ملائم للفترة الشتوية، وسيستمر العمل بالتوقيت الشتوي طوال فترة موسم الشتاء لمدة 6 أشهر، وبذلك يصبح إجمالي مدة تطبيق التوقيت الصيفي 6 أشهر كاملة، حيث يتم تعديل التوقيت ليناسب متطلبات الفصول المختلفة.

استغلال فعال لمصادر الطاقة وتعديلات زمنية

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتطبيق التوقيت الصيفي اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل السابق، وتم تنفيذه عبر تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، وجاء هذا القرار بهدف الإستفادة القصوى من مصادر الطاقة المختلفة بشكل أفضل، بما في ذلك الكهرباء والسولار والبنزين والغاز، وذلك من خلال تعديل التوقيت ليتناسب مع تغيرات الضوء الطبيعي خلال الفترات المختلفة من العام.

ما هو دور توقيت الصيف في توفير الطاقة في مصر

أكدت وزارة الكهرباء في فترة سابقة أن تفعيل التوقيت الصيفي سيسهم بشكل كبير في تحقيق توفير مبلغ يصل إلى 25 مليون دولار، وذلك استناداً إلى دراسة تم تقديمها من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يتم ذلك من خلال تقديم وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، ويشير ذلك إلى أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى تخفيض تكاليف تصل إلى 150 مليون دولار في السنة، وقامت مصر بتطبيق التوقيت الصيفي منذ عام 1940، وقد تم تعليقه مرات عدة قبل أن يتم إعادة تفعيله في 28 أبريل 2023.