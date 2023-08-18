“ابسط يا عم هتقبض بزيادة”.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 بالزيادة الأخيرة

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 وهو الأسبوع الأول من كل شهر وذلك لأكثر من 11 مليون مواطن في جميع أنحاء الدولة، ونتيجة لهذا يزداد الإهتمام من قبل كبار السن وأصحاب المعاشات لمعرفة موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، مما يجعل هذه الفترة مهمة ومنتظرة بشكل كبير.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رسمياً عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، حيث سيكون يوم 1 سبتمبر 2023 هو الموعد الرسمي لبدء صرف المعاشات بالزيادة المقررة، وتأتي هذه الزيادة بنسبة 15%، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل الماضي، وتشمل هذه الزيادة جميع المستفيدين من المعاشات بمبلغ لا يقل عن 170 جنيهاً، ولا يزيد عن 1635 جنيهاً كحد أقصى.

كيفية الاستعلام عن الزيادة الجديدة لمعاشات شهر سبتمبر 2023

قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية .

. قم بإدخال اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى حسابك.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

بعد تسجيل الدخول ستظهر لك قيمة المعاشات المحسوبة بزيادة شهر سبتمبر 2023 والتي تمثل الزيادة المقدمة.

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

تم تحديد جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 وفقاً للشرائح المختلفة ومقدار المعاشات كالآتي:

الشريحة الأولى: تتضمن المعاشات أكثر من 1000 جنيه، وموعد الصرف: 1 سبتمبر و2 سبتمبر 2023.

الشريحة الثانية: تتضمن المعاشات أكثر من 2000 جنيه، وموعد الصرف: 3 سبتمبر و5 سبتمبر 2023.

الشريحة الثالثة: تتضمن المعاشات أكثر من 3000 جنيه، وموعد الصرف: 6 سبتمبر و7 سبتمبر 2023.

جدول زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023

تم تحديد زيادات المعاشات لشهر سبتمبر 2023 بحسب الشرائح المختلفة كالتالي:

الشريحة الأولى: زيادة تصل إلى 1495 جنيهاً (من 1300 جنيه).

الشريحة الثانية: زيادة تبلغ نحو 2645 جنيهاً (من 2300 جنيه).

الشريحة الثالثة: زيادة تسجل نحو 4025 جنيهاً (من 3500 جنيه).

الشريحة الرابعة: زيادة تصل إلى 4945 جنيهاً (من 4300 جنيه).

الشريحة الخامسة: زيادة تبلغ نحو 6095 جنيهاً (من 5300 جنيه).

الشريحة السادسة: زيادة تسجل نحو 7475 جنيهاً (من 6500 جنيه).

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتوفير عدة خيارات لصرف معاشات شهر سبتمبر 2023 لأصحاب المعاشات:

• المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

• البريد المصري.

• منافذ شركة فورى.

• فروع بنك ناصر الاجتماعي.

• ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

• البنوك التجارية.

• بنوك القرى.