“ملكش حاجة تاني” استبعاد 2 فئة جديدة من التموين نهائيا بنص قرار الوزير اليوم.. ادخل شوف نفسك

تقرر من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية استبعاد 2 فئة جديدة من التموين تبعا لقواعد العدالة الاجتماعية التي تُستخدم لفصل غير المستحقين من الدعم التمويني وسوف يتم حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين بسبب هذه القواعد حيث تم تحديد حالتين لن يتم صرف السلع لهم، ومن خلال التقرير التالي من موقع البديل سوف نكشف لكم عن هذه الحالات المستبعدة.

استبعاد 2 فئة جديدة من التموين نهائيا

قررت الوزارة استبعاد 2 فئة جديدة من التموين وهما المسافرون إلى الخارج والأفراد الذين أساؤوا استخدام الأراضي الزراعية، تسعى الوزارة للتعاون مع جهاز الهجرة والجوازات لحذف أسماء أصحاب البطاقات الذين سافروا لمدة تزيد عن ستة أشهر خارج البلاد ولم يبلغوا مكتب التموين بذلك.

في حال غياب المواطنين خارج الوطن لمدة طويلة تتجاوز الستة أشهر، عليهم تقديم طلب لإيقاف استلام المواد التموينية والخبز خلال فترة تواجدهم في الخارج.

مميزات الكارت الموحد الجديد

كما وضحنا من هم الذين تم تطبيق قرار استبعاد 2 فئة جديدة من التموين، نكشف تفاصيل حصرية الكارت الموحد يحمل العديد من المزايا المُعلن عنها بشكل رسمي من قبل وزارتي التموين والاتصالات، بالإضافة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل. بديلًا عن بطاقة التموين، يأتي هذا الكارت بفوائد متنوعة: