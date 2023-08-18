“بمقدم أقل من 30,000 جنيه”.. احجز شقتك الآن تمليك متشطبة بالكامل من سكن لكل المصريين

يطمح العديد من الشباب في فرصة الحصول على وحدة سكنية من مشاريع الإسكان الإجتماعي، وكشف مصدر مسؤول في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن انتهاء اللمسات الأخيرة لإطلاق طرح جديد لمبادرة “سكن لكل المصريين” ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذا الطرح خلال الشهر المقبل، حيث سيبدأ استقبال طلبات الحجز وفقاً للجدول المحدد، وأوضح المصدر أن هذا الطرح الجديد سيشمل فرصاً للأشخاص الذين سبق لهم التقديم على وحدات سكن لكل المصريين في الدورات السابقة ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، كما ستكون هناك فرصة للمواطنين الجدد وفقاً لشروط الطرح المحددة في قانون الإسكان الإجتماعي، هذا الخطوة تأتي في إطار التوجه لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحسين جودة حياتهم.

مدن الطرح الجديد في سكن لكل المصريين

أكد المصدر أن الطرح يشمل أكثر من 15 مدينة جديدة في مناطق متنوعة من القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا، ومن بين هذه المدن أكتوبر الجديدة و15 مايو وبدر وحدائق العاصمة والعبور الجديدة والفيوم وسوهاج الجديدة وأسوان وبرج العرب والسادات، وأوضح المصدر أن وحدات السكن تمتاز بمساحة تبلغ 90 متراً مربعاً، وتقدم بحالة تشطيب كاملة وتضم 3 غرف بالإضافة إلى الخدمات، وأشار المصدر إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تعاونت مع صندوق الإسكان الإجتماعي لتحديد مقدم الحجز بمبلغ أقل من 30 ألف جنيه، وسيتم تقديم باقي الأقساط حسب جدول زمني محدد بناءً على تواريخ التسليم، وسيتمكن الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا وحتى 50 عامًا من التقديم للحصول على هذه الوحدات، مع إتاحة الفرصة أيضاً لأصحاب المعاشات الذين تجاوزوا سن الـ 75 عامًا.

خطوات الحجز فى سكن لكل المصريين

بالنسبة لعملية الحجز في مشروع “سكن لكل المصريين”، يتبع المتقدمون للحصول على وحدة سكنية عددًا من الخطوات. إليكم تفاصيل الخطوات:

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وتسجيل رغبة الحجز.

رفع المستندات المطلوبة وفقاً لإعلان سكن كل المصريين، تشتمل المستندات استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار المرفقين بخط واضح، إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

الإطلاع على كراسة الشروط الخاصة بطرح الوحدات السكنية، وإنشاء حساب خاص عبر الضغط على “تسجيل” من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.

ملء استمارة التسجيل بالبيانات الأساسية، وعند إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) برقم كودي لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول المسجل.

تسجيل الدخول على حسابك وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية.

ملء البيانات الخاصة بك، مثل البيانات الشخصية والعمل والسكن والحالة الإجتماعية وبيانات الزوج/ الزوجة (إن وجدت).

تحديد رغبتك في المشروع بالمركز أو المدينة التي ترغب في الالتحاق بها، وذلك بناءً على الرغبة المحددة بكراسة الشروط.

سداد المبالغ المطلوبة وفقاً للإعلان.

إرفاق المستندات المطلوبة (بصيغة PDF بحد أقصى 2MB) في ملف واحد.

بعد رفع المستندات سيتم إرشادك إلى صفحتك الشخصية مع ظهور رسالة تأكيد.

في حال تغيير رقم الهاتف يجب إبلاغ الصندوق بالرقم الجديد عبر الأرقام المخصصة للخدمة العملاء.

مقدم حجز شقق سكن لكل المصريين

أوضح المصدر أن عدد الوحدات السكنية سيتم تحديده بعد إغلاق فترة التقديم، حيث أظهرت الفترة السابقة للحجز ارتفاعاً كبيراً في أعداد المتقدمين ووصلت إلى أكثر من 185 ألف متقدم، وبين المصدر أن نسبة 90% من هؤلاء المتقدمين كانت في منطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، ومن المقرر أن تبدأ عملية تسليم الوحدات الجاهزة في بعض المدن بعد استكمال حصر وتصنيف المتقدمين وفحص الوثائق المقدمة من قبل الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، وبعد الإنتهاء من عملية الإستعلام والتحقق من الأهلية سيتم توجيه الملفات إلى جهات التمويل.

شروط الأهلية للتقديم لحجز شقق سكن لكل المصريين

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي شروط الأهلية للتقديم كالتالي: