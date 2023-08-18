“هيزيد الضعف” التموين تعلن زيادة صرف السلع التموينية والخبز المدعم بهذه الطريقة

يتسع دائرة الاهتمام بين الكثير من المواطنين حاليًا لاكتشاف كيفية اضافة المواليد علي بطاقة التموين وتعديل تفاصيل البيانات المتعلقة ببطاقة التموين في العام 2023، ينطوي ذلك على السعي للاستفادة المثلى من الدعم الذي تقدمه وزارة التموين وتوسيع نطاق السلع التموينية المتاحة، يأتي هذا الجهد في سياق دعم الأسر ذات الاحتياجات الخاصة، وضمان توزيع الدعم بشكل عادل لمواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار السلع في الأسواق.

زيادة السلع التموينية والخبز المدعم بهذه الطريقة

يُمكن الآن إجراء اضافة المواليد علي بطاقة التموين عبر الإنترنت، من خلال الرابط المتاح على موقع بوابة مصر الرقمية، تُحدَّد الحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة بأربعة أفراد، بما يشمل الزوج والزوجة، ويُسمح بإضافة فرد إضافي إلى البطاقة شريطة أن يكون من الأسرة الأولى بالرعاية. يُشترط أن يكون عدد الأفراد المسجلين على البطاقة حاليًا ثلاثة فقط.

يتضمن توسيع قاعدة المستفيدين من دعم التموين العديد من الشروط، وهي كالآتي:

تنخفض الحد الأدنى للمعاش الشهري إلى 2500 جنيه.

يتم إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة للبطاقة.

– يُراعى الأوضاع الخاصة للنساء المعيلات والأرامل.

– يُراعى الأوضاع الخاصة للنساء المعيلات والأرامل. يشمل هذا الدعم أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.

يُتاح إمكانية إضافة فردين على البطاقة كحد أقصى.

يشترط الاستفادة أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من 3 آلاف جنيه.

هذه الخطوات تهدف إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل فئات متعددة وتقديم الدعم للأسر ذات الاحتياجات المتفاوتة.

نصيب الفرد من السلع التموينية

اضافة المواليد علي بطاقة التموين وهذا نصيب الفرد من السلع سيتم توزيع زجاجة زيت بحجم 800 مل لكل فرد على بطاقة التموين، مع حد أقصى لأربع زجاجات زيت لكل بطاقة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع كيلو واحد من السكر لكل فرد حسب احتياجاته، مع حد أقصى لستة أكيلو سكر لكل بطاقة.

بالنسبة للأرز، سيتم صرف كيلو واحد للبطاقات التي يقل عدد أفرادها عن أربعة، وسيتم صرف كيلوين للبطاقات التي يكون عدد أفرادها أربعة أو أكثر، أما بالنسبة للمكرونة، سيتم صرف عبوة واحدة بوزن 800 جرام للبطاقات التي يقل عدد أفرادها عن أربعة، وسيتم صرف اثنتين من العبوات للبطاقات التي يكون عدد أفرادها أربعة أو أكثر.