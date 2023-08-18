اكتشف منصة مظلتي pdf|| اعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 العراق spa gov iq بالاسم فقط

تواجه جمعية كبيرة من المواطنين في العراق تساؤلات حائرة حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة لعام 2023، التي تم الموافقة على تضمينهم فيها للحصول على الدعم المقدم، يجدر بالذكر أن وزارة العمل العراقية أكدت أنه يتيح للمواطنين الفرصة للتعرف على هذه القوائم، والبحث عن اسمائهم ضمنها، والتحقق من حالة الطلبات التي تقدموا بها للبرنامج، بهدف تسهيل عملية الاستفادة من الدعم عبر وسائل إلكترونية ميسرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة

أهتمت الفئة العراقية بفهم كشوفات الأسماء المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العام 2023، كما نعلم، أن الوزارة العراقية للعمل أتاحت جميع الوسائل للاستعلام عن هذه اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة، وفيما يلي مراحل هذه الخطوات المتعلقة بفهمها:

أولاً، انتقل إلى منصة “ظلتي” عبر الدخول من هنا.

ثانياً، اختر “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

ثالثاً، قم باختيار الوجبة المرغوبة.

رابعاً، انقر على “تنزيل”.

وأخيراً، قم بتسجيل اسمك في مربع البحث.

شروط الحصول على الدعم

وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق معايير الأهلية للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتتضمن الشروط التالية:

يجب أن يحمل الفرد الجنسية العراقية. يجب أن يكون الفرد مقيمًا في العراق بشكل دائم. من بين الشروط المهمة، أن يتراوح عمر الرجل بين 18 و60 سنة، وعمر المرأة بين 15 و55 سنة. يجب ألا يكون الفرد قد استفاد من برنامج الدعم الاجتماعي من قبل، حيث يتوجب أن يكون هذا أول طلب له للحصول على الدعم من البرنامج.

كم راتب الرعاية الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة، فيما يلي تفاصيل الدعم المالي المقدم من برنامج الرعاية الاجتماعية:

تقريباً 125 دينار عراقي للأسرة التي تتألف من فرد واحد.

بالإضافة إلى تقريباً 175 دينار عراقي للأسرة التي تتألف من فردين.

ويصل إلى حوالي 225 دينار عراقي للأسرة التي تتألف من 3 أفراد.

موعد اطلاق اسماء المشمولين

تتجه الأنظار نحو موقع الوزارة الرسمي على الشبكة العنكبوتية في نهاية هذا الأسبوع، سيكون شهر أغسطس من العام 2023 قد أطلّ علينا بالفعل حتى تتضح لنا اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة، تم تسليط الضوء على أن هذا البرنامج مُخصّص بشكل خاص لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مثل الأرامل والمطلقات والعزاب والعزائب والعاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود.