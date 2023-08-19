Link ○ استمارة التقديم في القبول المركزي 2024 عبر وزارة التعليم العالي وهذه معدلات القبول بالجامعات العراقية

“دليل القبول المركزي للطالب 2023-2024” هو ما يشغل اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في العراق في الوقت الحالي، تزامناً مع إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي للدور الأول، نجد البحث عبر محركات البحث مليئاً برغبة الجميع في الحصول على هذا الدليل، يُعد هذا الدليل الهام بالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات العراقية للعام الدراسي 2023-2024، ومن خلال موقعنا، سنقدم لكم تفاصيل شاملة وذلك وفقاً للمعلومات التي نشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق عبر دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

القبول المركزي

بحسب مصادر تربوية موثوقة ومقربة من دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يتوقع أن تكون معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الحالي مشابهة لما سجلته خلال السنوات الماضية، هذا ينعكس على الاهتمام الكبير الذي يبديه الكثيرون الآن في استعراض معدلات القبول المركزي 2023 في العراق، والبحث عن دليل الطالب 2024 بما يتضمنه من معلومات حول الحدود الدنيا للقبول.

بدأ جميع الطلاب الناجحين الذين حققوا معدلات نجاح في امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الأول في البحث المستمر عن رابط الدخول المباشر إلى موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، يهدفون من خلال ذلك إلى الحصول على تفاصيل شاملة ومعلومات دقيقة تتعلق بدليل القبول المركزي 2023-2024، وفهم الشروط والضوابط اللازمة للتسجيل في استمارة القبول المركزي للانضمام إلى الجامعات العراقية خلال السنة الدراسية الجديدة.

رابط استمارة التسجيل في الجامعات العراقية 2023

حتى الآن، لم تحدد الوزارة موعد إصدار الاستمارة للطلاب. أكدت الوزارة أنها ستضع الاستمارة على تصرف جميع الطلاب في مختلف المحافظات العراقية. تهدف الوزارة إلى توفير الفرصة للطلاب للتقديم والالتحاق بالجامعة من خلال هذه الاستمارة، التي ستكون متاحة لمدة أسبوعين. تم توضيح بعض التفاصيل الهامة حول الاستمارة من قبل الوزارة.

سيتم تحديد التخصص الذي يرغب الطلاب في دراسته من خلال هذه الاستمارة، وسيتم التسجيل الإلكتروني بعد إدخال البيانات الشخصية بدقة، الحد الأدنى للقبول تم تحديده بناءً على نسب النجاح في مختلف الأقسام. عندما يتاح رابط الاستمارة، يتعين على الطلاب إدخال بياناتهم بدقة لضمان التسجيل الصحيح، حيث نصحت الوزارة بتجنب الأخطاء في إدخال البيانات.

في هذه المرحلة، يستعد جميع طلاب الصف السادس الإعدادي لمواجهة التحديات المتعلقة بالمواد السابقة. أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها ستعلن عن النتائج خطوة بخطوة، وذلك استنادًا إلى نسب القبول والحد الأدنى المقرر من قبلها. ومن هنا، قدمت الوزارة دليلًا للطلاب لمساعدتهم في التقديم للجامعات استمارة القبول المركزي. سيتم قريبًا تفعيل رابط طلب التقديم، وستحدد الوزارة بالقريب العاجل تاريخ الإعلان الرسمي عن ذلك.