كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً بالإسم ورقم العداد 2023

تهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع التابعة لها إلى توفير عدة آليات لعملائها للإستعلام عن فاتورة الكهرباء، وذلك لتسهيل عملية معرفة قيمة الفاتورة الخاصة بهم، وتقدم الشركة القابضة للكهرباء مجموعة من الطرق للتحقق من قيمة الفاتورة، بما فيها الإستعلام عن فاتورة الكهرباء بإستخدام الاسم فقط، وكذلك استعلام فاتورة الكهرباء بإستخدام رقم العداد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

للإستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسم فقط يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

. انتقل إلى قسم “خدمات” على الموقع.

قم بالنقر على “استعلام عن الفواتير المباشرة”.

ستطلب منك ملء بياناتك الشخصية، بدايةً من إدخال اسمك الكامل.

اختر محافظتك من القائمة المتاحة.

أدخل رقمك القومي الخاص بك.

أدخل رقم العداد الكهربائي المكون من 10 أرقام.

بعد تعبئة البيانات اضغط على زر “استعلام”.

طرق سداد قيمة فاتورة الكهرباء

إليك طرق سداد قيمة فاتورة الكهرباء المتاحة:

المحافظ الإلكترونية : يمكنك سداد قيمة فاتورة الكهرباء من خلال تطبيق المحافظ الإلكترونية على هاتفك المحمول.

: يمكنك سداد قيمة فاتورة الكهرباء من خلال تطبيق المحافظ الإلكترونية على هاتفك المحمول. الدفع الإلكتروني عبر منصة فوري : قم بتحميل تطبيق فوري على هاتفك واتبع التعليمات لإضافة فاتورتك وإتمام عملية الدفع.

: قم بتحميل تطبيق فوري على هاتفك واتبع التعليمات لإضافة فاتورتك وإتمام عملية الدفع. التوجه لأقرب سنترال : يمكنك زيارة أقرب مركز خدمات كهرباء مصر (سنترال) لسداد قيمة الفاتورة.

: يمكنك زيارة أقرب مركز خدمات كهرباء مصر (سنترال) لسداد قيمة الفاتورة. الدفع عبر موقع الشركة الإلكتروني: يمكنك زيارة موقع الشركة الرسمي لكهرباء مصر وتسجيل الدخول إلى حسابك ثم اختر الخيار المناسب لسداد الفاتورة واتبع الإرشادات.

جهود ترشيد استهلاك الكهرباء

في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تم تنفيذ خطة محكمة للتحكم في الإستهلاك خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد في منتصف شهر يوليو 2023، تم تحديد جداول زمنية لقطع التيار الكهربائي في مناطق معينة وذلك وفقًا لمواعيد محددة سبق الإعلان عنها مسبقًا، كما تم تطبيق إجراءات تشجيعية للعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع للهيئات والمصالح الحكومية التي لا تتطلب التعامل المباشر مع الجمهور، وأكد مجلس الوزراء أنه سيتم تخفيف الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء بمجرد تراجع درجات الحرارة، هذه الجهود تأتي في إطار السعي للحفاظ على استدامة واستقرار توفير الكهرباء للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل فعال.