“الطلبة طايرين من الفرحة… حول حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد والخريطة الزمنية التفاصيل..,

حقيقة تأجيل بداية الدراسة أكد مصدر رسمي من وزارة التربية والتعليم أنه منذ وقت ليس ببعيد أصدر بيانا رسميا يوضح الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد من 2023إلى2024 كان من المقرر بدء العام الدراسي الجديد يوم السبت 2023 يوم 30 سبتمبر وهو ما ينفي تماما أن أي شيء يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي سيكون له تأجيل بدء العام الدراسي الجديد.

ماذا قال رضا حجازى عن تاجيل الدراسة

تأجيل الدراسة بعد أن اعتقد الطلاب أنه قرار رسمي صادر عن وزير التربية والتعليم سرعان ما انتشرت أخبار تأجيل الدراسة وانتشرت على نطاق واسع، ومن جانبه كشف وزير التربية والتعليم عن حقائق الأخبارالمتداولة حول تأجيل الدراسة مؤكدا أنها كانت مشينة وأنها كانت شائعات غير صحيحة متداولة حول تأجيل الدراسة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وقالت الوزارة أيضا إن المدارس الدولية التي ترغب في بدء التعليم يجب أن تبدأ مبكرا في بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس بعد التقدم إلى وزارة التربية والتعليم للحصول على الموافقة اللازمة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي/عدد أسابيع العام الدراسي يتم معرض مايلي لكل أسبوع:

سوف يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024، وتبدا اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد، وبداية امتحان الفصل الدراسي الأول لفئة النقل بمدارس التعليم الفني وفحص الدرجات الأساسية لفئة النقل بمدرسة التعليم الفني (الجداريات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024، تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024، يبدأ اختبار الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، كما تبدأ اختبارات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، يحدد الأسبوع الأخير للمراجعة لكافة الصفوف، تعتبر فترات امتحان الفصل الدراسي 1و2 لتكون ضمن أيام الدراسة الفعلية سيتم احتسابها ضمن معدل الحضور الذي يحدده القانون، تبدأ فترة إجازة نصف السنة يوم السبت الموافق27 شهر يناير وتنتهي يوم الخميس 8 شهر فبراير لمدة أسبوعين وإذا كان تاريخ إجازة نصف السنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقسم المعهد الأزهري مختلفة يتم توحيد الإجازة معهم، وتشمل كافة مواعيد مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.