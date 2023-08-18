“جهز نفسك”.. الأوراق المطلوبة للتقديم في سكن لكل المصريين للقطاع العام والخاص والمهن الحرة والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة

يتطلع الشباب بشكل كبير إلى فرص الحصول على وحدات سكنية من مشاريع الإسكان الاجتماعي حيث أفاد مصدر موثوق في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن المراحل الأخيرة لإطلاق مبادرة “سكن لكل المصريين” قد انتهت ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه المبادرة الجديدة خلال الشهر المقبل، حيث سيتم بدء استقبال طلبات الحجز وفقًا لجدول زمني محدد، فيما يلي سوف نتعرف على كافة الأوراق المطلوبة للتقديم في سكن لكل المصريين لكل من القطاع العام والخاص وأصحاب المهن الحرة بالإضافة إلى المطلقات والأرامل وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

الأوراق المطلوبة في سكن لكل المصريين

فيما يلي المستندات المطلوبة لسكن لكل المصريين وهي كالآتي:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه إن وجد.

بالإضافة إلى شهادة تثبت صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة.

يجب أن تكون هذه الشهادة مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل، وتشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة، بما في ذلك الزوج والزوجة إذا كانوا يعملون.

يجب أن تكون هذه المستندات سارية المفعول وتحمل توقيع الجهة المعنية وتاريخ الإعلان.

الأوراق المطلوبة بالنسبة للقطاع العام

حدد صندوق الإسكان الإجتماعي المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية لجميع الفئات، بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

يجب تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تحتوي على جميع البيانات الأساسية بما في ذلك صافي الدخل الشهري والسنوي.

يجب أن تشتمل هذه الشهادة على مدة الخدمة بالجهة التي لا تقل عن 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة بالنسبة للقطاع الخاص

أما بالنسبة للعاملين في شركات وجهات القطاع الخاص:

يجب تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تحتوي على جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري أو السنوي.

يجب أن يتضمن هذا الوثيقة أيضاً رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

وكما هو الحال في القطاع الحكومي، يتطلب الحصول على وحدة سكنية مدة خدمة في الجهة لا تقل عن 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية يجب تقديم مجموعة من المستندات للحصول على وحدة سكنية وهي:

يجب تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل الشهري وتحدد مهنة المتقدم.

يجب أن تتضمن الوثيقة صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية إذا كان المتقدم صاحب مهنة أو نشاط تجاري أو حرفي.

إذا كان المتقدم عضواً في التأمينات الإجتماعية أو في النقابة، يجب تقديم شهادة التأمينات الإجتماعية أو البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

كما يجب أن يتضمن المستندات مدة مزاولة العمل، حيث يشترط أن تكون مدة المزاولة لا تقل عن 12 شهراً.

الأوراق المطلوبة بالنسبة للأرامل والمطلقات

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية من مشاريع الإسكان الإجتماعي:

يجب تقديم معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات الإجتماعية بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

بالنسبة للمطلقة يجب تقديم صورة من مستند النفقة الذي تحصل عليها.

أما بالنسبة للوثائق الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، فيجب تقديم وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء.

كما يجب تقديم رقم البطاقة مميكن وقيد عائلي مميكن لصاحب الطلب، بإستثناء الأعزب والمطلقة والأرملة.

يجب تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي كجزء من الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية.

الأوراق المطلوبة بالنسبة لذوي الإحتياجات الخاصة

بالنسبة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية من مشاريع الإسكان الاجتماعي، سيتم تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وذلك بناءً على انطباق الشروط عليهم: