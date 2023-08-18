خبر بمليون جنيه.. تحديد نصيب الفرد في العيش 2023 لهذا الشهر + حساب فرق الخبز المدعم

نصيب الفرد في العيش 2023 ، أشارت مؤسسة التموين والتجارة الداخلية إلى استمرار تقديم تخصيصات الخبز للمواطنين باستخدام بطاقات التموين، حيث ستتاح للمستفيدين فرصة الحصول على حصتهم من الخبز سواء يوميًا أو أسبوعيًا، وفي خطوة مميزة، قامت المؤسسة بالإعلان عن فتح أبواب المخابز المحلية يوم الجمعة، من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، خصيصًا لحاملي بطاقات التموين، ومن خلال هذا التقرير، سنلقي نظرة على حصص الخبز المخصصة للشخص الواحد يوميًا وشهريًا، بما يلبي احتياجاته الغذائية.

نصيب الفرد من العيش 2023

أفصحت وزارة التموين عن تفاصيل ملموسة، حيث سيكون لكل فرد مسجل على بطاقة التموين الحق في اقتناء 5 قطع من خبز اليوم، وهذا سيستمر على مدار الشهر ليصل المجموع إلى 150 قطعة. هذه الأفرغفة ستكون متاحة بتكلفة قدرها 5 قروش للقطعة، وفي حالة تخلف المواطن عن استهلاك حصته الكاملة من الخبز، فإنه سيحظى بفرصة الحصول على “نقاط الخبز الفائتة” بشكل سلع، حيث سيتم تقديم قيمة 10 قروش لكل قطعة من الخبز التي لم يستهلكها وتم توفيرها.

نصيب الفرد في العيش 2023 ، كشفت الخطوات الحاسمة التي تم اتخاذها فيما يتعلق بعملية صناعة الرغيف البلدي عن تفاصيل مبتكرة:

– تتحمل الدولة عبء 96 قرشًا لكل قطعة من الرغيف المخبوز في ورش الخبز البلدية المُشغّلة بوقود السولار.

– تقوم بتحمّل تكاليف قدرها 90 قرشًا للمخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي.

– تأخذ على عاتقها عبء 103 قروش في حالة إنتاج الخبز المجري بواسطة ورش الخبز العاملة بالسولار.

– تلتحمل تكاليف 97 قرشًا في المخابز التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود لتشغيلها.

حساب فرق نقاط الخبز

في نهج ذكي، تقدر وزارة التموين والتجارة الداخلية حساب البضائع التي لم يتم استهلاكها في نصيب الفرد في العيش 2023 حيث يتم تقدير قيمة هذه النقاط بـ 10 قروش لكل قطعة من خبز الرغيف المتبقية على البطاقة. ويعتبر هذا النهج بديلًا عن سعر الرغيف الخبز المصروف على البطاقة الذي يقدر بـ 5 قروش.

وتشمل حصة كل فرد مسجل على بطاقة التموين من الخبز تقديم 5 قطع من الرغيف يوميًا، مما يكون إجماليها 150 قطعة لكل فرد خلال الشهر، وفي حال تقدير استهلاك هذه الحصة بطريقة محكمة، سيتم تسويق هذه الكمية على شكل سلع تموينية.