اشتري براحتك يا ست الكل.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 18 اغسطس 2023 في الأسواق والمزارع 

تعتبر لحوم الدواجن أحد أهم أنواع اللحوم المستهلكة بنسب ومعدلات مرتفعة أكثر من أنواع المأكولات والأغذية الأخرى حيث تهتم السوق الاستهلاكية الداجنة بتوفير مختلف احتياجات المواطنين عن طريق ضخ الكمية الأكبر من كل أنواع لحوم الدواجن الأكثر طلبا والأعلى من حيث مستوى المبيعات في مختلف محافظات الجمهورية وبكل أسواقها الشعبية التجارية ولذلك نتعرف من خلال هذا التقرير على أهم المعلومات حول التكلفة السعرية للكيلو جرام الواحد لكل نوع من أنواع الدواجن الأعلى طلبًا في أسواقنا المحلية مثل البيضاء والأمهات، والدواجن الساسو والبلدي.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 18 اغسطس 2023

الجدير بالذكر أن أسعار الدواجن خلال تلك الفترة تشهد عدم الاستقرار ما بين ارتفاع وانخفاض والفارق يكون ملحوظ ما بين الأسعار وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.

سعر الدواجن البيضاء

من الممكن شراء الكيلو من الدواجن اليوم بأي سوق من الأسواق المحلية في مصر بسعر ما بين 62 وحتى 63 جنيه مصري وهو تراجع ملحوظ عن الأيام السابقة بينما يصل سعرها في البورصة إلى حوالي 55 جنيه مصري وهذا ما تم الإعلان عنه من قبل الشعبة الخاصة بالدواجن، ويتوقع أن تكون الأسعار الخاصة بالكيلو من لحومها بنفس القيمة السعرية التي أعلن عنها اليوم.

سعر الدواجن الأمهات

الكيلو جرام الواحد من الدجاج الأمهات يصل السعر الخاص بها في بورصة مصر المحلية 55 جنيه مصري وهو السعر الخاص بأسواق المزرعة أيضًا وبافتتاحية التعاملات وكذلك بختام التعاملات اليوم بينما يباع الكيلو منها في السوق الاستهلاكيه والشعبية قيمة مالية تصل حتى 62 جنيه مصري للكيلو جرام.

سعر الكيلو من الدواجن البلدي

الدواجن البلدي متاحة بأسعار أقل من الأمس وبمستوى أقل من افتتاحية التعاملات خلال بداية الأسبوع الحالي والسعر قد وصل السعر لقيمة وهي 95 جنيه مصري للكيلو جرام في المزرعة بينما وصل السعر بالأسواق الاستهلاكية نحو 100 جنيه مصري وذلك بمختلف المحافظات وبفارق سعري طفيف.

سعر الكيلو من البانيه والأوراك

يبلغ سعر الكيلو من البانيه 160 وحتى 165 جنيه مصري

الكيلو من الأوراك يباع بحوالي 80 جنيه مصري بكل الأسواق المحلية