خبر بمليون جنيه لأصحاب المعاشات.. التأمينات الإجتماعية تُصدر الحكم النهائي بشأن الحصول على العلاوات الخمس والمتأخرة وإصدار موعد الصرف

تعد قضة صرف العلاوات الخمس المؤجلة، من أهم القضايا التي تهم العديد من أصحاب المعاشات، حيث إن نسبة العلاوات المتراكمة تصل لمدة 5 سنوات بنسبة تبلغ نحو 80% من قيمة الراتب الأساسي، فضلاً عن أنه من المنتظر أن يتم فتح باب القضية من جديد وعقد جلسة داخل محكمة القضاء الإدارية يوم 21 أغسطس 2023 الجاري 2023، هذا بعد أن تم تأجيلها سابقًا وكان من المقرر لها أن تكون يوم 8 أغسطس الماضي، لذلك فإن العديد من المواطنين وأصحاب المعاشات ينتظرون بشكل كبير القرار النهائي من المحكمة بشأن هذه القضية.

المستحقين للحصول على العلاوات الخمس

ليس كل أصحاب المعاشات مستحقين للحصول على العلاوات الخمس المتراكمة، حيث إن هذه العلاوات تكون لبعض الفئات من المتقاعدين وذلك من قاموا بالخروج على المعاش في يونيو 1987 إلى شهر يونيو 2006، فضلاً عن أن هؤلاء هم المقصودين في قضية العلاوات الخمس، وكان من المقرر أن يتم صرف العلاوات الخمس الخاصة بهم في 2020، لكن لم يتم الصرف، بعد أن وافقت عليها الحكومة المصرية ومجلس النواب، لهذا فينتظر العديد من المتقاعدين موعد الجلسة القادمة التي ستكون يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023.

سبب تفاقم قضية العلاوات الخمس

تم رفع قضية من قبل النقابة العامة لأصحاب المعاشات في بداية 2019، وتم استلام القضية والقيام بإصدار الحكم في 21 فبراير 2019، لكن الخلاف الذي ظهر وقتها هو عدم القيام بصرف المستحقات أو العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وذلك من الفترة 2006 إلى 2015، مما بدأت القضايا يتم تحديد مواعيد مختلفة لها من أجل القيام بإصدار حكم نهائي، وهو المنتظر يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023.