“مظلتي ” spa.gov.iq الان رابط pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة وزارة العمل العراقية الدفعة الخامسة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن توفر الدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة للمستفيدين من الإعانة الاجتماعية عبر منصة “مظلتي للرعاية الاجتماعية”ويتم صرف هذه الوجبة للمواطنين الذين يعانون من الفقر الشديد ولا يمتلكون أي دخل شهري أو ممتلكات، وتم إعلان ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في محافظة صلاح الدين، حيث أكدت الوزارة أنه سيتم منح الوجبة الخامسة لحوالي 64 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات العراق. وسيتم دراسة بيانات المواطنين واختيار الأسر التي تستحق الدعم المباشر وصرف الوجبة لها.

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق .

هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع وتقديم الدعم الاجتماعي لهم، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين ظروف المعيشة للأسر المستفيدة وتخفيف الحاجة الملحة التي قد تواجهها،و بعد دراسة بيانات جميع الأسر المتقدمة للحصول على الوجبة والدعم الأسري، سيتم الإعلان عن أسماء الأسر التي تمت الموافقة على توفير الدعم لها، وتم قبول عدد كبير من المواطنين، قد يصل إلى 150 ألف مواطن،و للوصول إلى هذه المعلومات، يمكنك اتباع الخطوات التالية على موقع منصة “مظلتي”:

مظلتى“ . قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة”

. انتقل إلى قسم “خدمات الرعاية”.

. قم بالبحث عن خيار الاستعلام.

. أدخل رقم بطاقتك الخاصة والمعلومات الشخصية المطلوبة.

. اضغط على زر “البحث” للاستعلام عن النتائج.

. ستظهر أمامك أسماء المواطنين الذين تم قبولهم للحصول على الوجبة الخامسة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 .

. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

. يجب أن يتقاضى المتقدم رواتب شهرية من أي جهة.

. يجب ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أي جهة أخرى للدعم الاجتماعي.

. يجب أن لا يمتلك المتقدم أي أملاك.

. يجب أن يكون عمر المتقدم الرجل بين 18 و60 عامًا.

. يجب أن يكون عمر المتقدمة السيدة بين 15 و55 عامًا.

. يجب تقديم إثبات الحالة الاجتماعية للمتقدم للتحقق من استحقاقه للدعم.

. يجب ألا يكون المتقدم مسجلاً في التأمين الاجتماعي والصحي.