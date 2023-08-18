تنسيق كليات الأزهر 2023 للبنين والبنات “علمي وأدبي”

تنسيق كليات الأزهر 2023 للبنين والبنات، بعد اعتماد النتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل الدكتور “محمد الضويني” الذي يشغل منصب وكيل الأزهر الشريف خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد صباح يوم الخميس الماضي بنسب نجاح بلغت 47% للشعبة الادبي، و 59% للعلمي وعرض نتائج الثانوية العامة على الموقع الرسمي لمشيخة الأزهر الشريف على الإنترنت، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن تنسيق كليات الأزهر 2023 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…

تنسيق كليات الأزهر 2023 للبنين والبنات

حيث يسعى عدد كبير من البنات والبنين الحاصلين على الثانوية الازهرية التعرف على تنسيق كليات الازهر الشريف 2023، والذي يمكن للطالب الاطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط بوابة الازهر الشريف على الإنترنت .

ثم ادخل بيانات الطالب.

كتابة الرقم القومي للطالب والتأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على الكلبات المتاحة.

سوف تظهر امامك الكليات المتاحة للطالب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الازهري الدور الثاني 2023

وكانت قطاع المعاهد الأزهرية قد أكد أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يستمر باب التقديم الالكتروني متاح أمام الطلاب في الأيام المقبلة حتى الإعلان عن موعد انتهاء التنسيق حتى يتمكن طلاب الدور الثاني من سرعة التقديم قبل انتهاء المدة المحددة، وأشار إلى أن الطالب يمكنه بكل سهولة الاطلاع على النتائج بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة مع استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد خلال الأيام الأخيرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: