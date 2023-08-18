نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 لينك نتيجة السادس الإعدادي في محافظات العراق

يعد الصف السادس الإعدادي من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق، حيث إن وزارة التربية العراقية، تبذل قصارى جهدها من أجل توفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها الطالب بشكل إلكتروني، ومن أبرزها عرض النتائج والحصول عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع العلم أن هذه الخدمة تم تفعيلها عقب ألانتها من تصحيح جميع أوراق امتحانات الطلبة في العراق، للدور الأول، بينما الدور الثاني يبدأ مباشرة عقب إعلان الوزارة لجدول الامتحانات.

رابط نتائج السادس عراق 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الحصول على نتائج السادس الإعدادي في العراق، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

أو الدخول إلى موقع نتائجنا التي وفرته الوزارة.

ثم يتم تحديد المحافظة الذي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك يجب القيام بإدخال اسم الطالب ورقم المقعد الخاص به.

ثم يتم الضغط على زر “عرض النتيجة”.

ليتم في النهاية ظهور جميع النتائج الخاصة بالطالب والدرجات الذي حصل عليها.

موعد نتيجة السادس الإعدادي العراق 2023 دور أول

أعلنت وزارة التربية العراقية، منذ أيام قليلة على إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق، التي بدأت من محافظة الكره والرصافة مرورًا بالنجف وبغداد، فضلاً عن باقي المحافظات التي ظهرت فيها مرة واحدة، إضافة إلى أن ذلك كان يوم السبت الماضي الموافق 12 أغسطس 2023، وتم عرض النتيجة إلكترونيًا تسهيلاً على الطالب في الحصول عليها.