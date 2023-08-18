حقيقة إزالة أحياء المدينة المنورة!.. إزالة الأحياء العشوائية في الرياض.. إزالات في المملكة العربية السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية، إلى تطوير كافة الأحياء العشوائية التي تكون في العديد من مدن ومناطق السعودية، حيث إن تلك الإزالات والتطورات تأتي ضمن الرؤية الإستراتيجية التي عزمت على تنفيذها بحلول 2030، فضلاً عن أن من أهم المدن التي يتم إزالة الأحياء العشوائية بها هي الرياض، نظرًا لكم الأحياء العشوائية الأكثر أهمية التي جاءت ضمن الخطة الذكية لأمانة عاصمة الرياض، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

الأحياء التي ستُزال في الرياض

من أهم الأحياء التي سيتم إزالتها في مدينة الرياض هو ما جاء على النحو التالي:-

حي الجبس في طرف العاصمة

الحارة الشعبية بحي المرسلات.

القيام بإزالة منطقة خشم العان.

حي عكاظ وسيتم إزالة الجزء الشرقي منه.

الأوراق المطلوبة لصرف التعويضات

لكي تقوم بصرف التعويضات الخاصة بالأحياء العشوائية في مدينة الرياض يجب القيام بإحضار المستندات التي تتمثل في التالي:-

صورة من القمر الصناعي للمنزل أو العمارة.

صورة بعقد العقار.

صورة من الهوية الوطنية.

حقيقة إزالة أحياء المدينة المنورة

وفي نفس السياق تداول الكثير من المواطنين، بالبدء كذلك في إزالة الأحياء العشوائية بالمدينة المنورة، لكن قامت العاصمة بالرد على كل هذه الشائعات المغرضة، مؤكدة بأنه لا يوجد إزالات في هذه المدينة، ولكن تم وضع المناطق الأكثر تهالكًا والغير أدمية من أجل العمل على ترميمها، ضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالبنية التحتية، إضافة إلى أن تلك التطورات تأتي في تقديم أفضل الخدمات المنوط بها لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء.