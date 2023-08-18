تعرف على خطة تنفيذ ازالة أحياء جدة  pdf ما هي اسماء المناطق العشوائية المقرر إزالتها | ما هي الأحياء التي ستزال في جدة؟

من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال تلك الفترة فقد تم الاعلان عن خريطة إزالة الأحياء في جدة الموجودة في العشوائيات والتي سيتم ازالتها للعمل على إعادة تأهيلها ومن خلال مقالنا سنتعرف على خطة تنفيذ ازالة أحياء جدة pdf.

إزالة الأحياء العشوائية بجدة

الهدف من ازالتها هي الرغبة في رؤية المملكة 2030 بصورة افضل والعمل على إنشاء العديد من المشاريع وكما انه سيتم تحويلها لمكان سياحي فقد يصل عدد الاحياء العشوائية 60 حي خوف من التعرض للانهيار حيث انها تفتقد السلامة وغير مناسبة للعيش بها.

خطة تنفيذ ازالة أحياء جدة pdf

يعد هذا من ضمن المشاريع التي تم تنفذها الحكومة عام 2030، ومن ضمن الاحياء التي سيتم ازالتها.