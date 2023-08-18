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تعرف على خطة تنفيذ ازالة أحياء جدة pdf ما هي اسماء المناطق العشوائية المقرر إزالتها | ما هي الأحياء التي ستزال في جدة؟
من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال تلك الفترة فقد تم الاعلان عن خريطة إزالة الأحياء في جدة الموجودة في العشوائيات والتي سيتم ازالتها للعمل على إعادة تأهيلها ومن خلال مقالنا سنتعرف على خطة تنفيذ ازالة أحياء جدة pdf.
إزالة الأحياء العشوائية بجدة
الهدف من ازالتها هي الرغبة في رؤية المملكة 2030 بصورة افضل والعمل على إنشاء العديد من المشاريع وكما انه سيتم تحويلها لمكان سياحي فقد يصل عدد الاحياء العشوائية 60 حي خوف من التعرض للانهيار حيث انها تفتقد السلامة وغير مناسبة للعيش بها.
خطة تنفيذ ازالة أحياء جدة pdf
يعد هذا من ضمن المشاريع التي تم تنفذها الحكومة عام 2030، ومن ضمن الاحياء التي سيتم ازالتها.
- النزلة اليمانية أحد الأحياء التي سيتم القيام بازالتها ويعد من ضمن أقدم الأحياء الشعبية فقد كان يتميز بالرقي منذ القدم فقد كان مكان تاريخي ومن ضمن المعالم ويوجد به قصر خزام الشهير كما وصل عدد سكانه 49,210 نسمة.
- مدائن الفهد سيتم إزالة في مدينة جدة ويوجد به العديد من المباني العشوائية ويسكن به عدد كبير من الأشخاص منهم 29,057 نسمة.
- حي القريات يعد من ضمن الأحياء التي يتم إزالتها في مدينة جدة وسيتم اعادة بنائها مرة اخرى فقد وصل عدد السكان الموجودين بها 10 آلاف شخص.
- الثعلبة اتخذت قرارات الازالة لها وهو جزء من الاحياء المميزة والشهيرة ولكن لا يوجد بها اي مرافق الصحية والخدمات الرئيسية وقد بلغ عدد السكان حوالي 10,745 نسمة.
- حي المصفاة واحدًا من الاحياء التي سيتم إزالته في ولا يوجد بها الخدمات التي تضمن الحياة للشخص ويبلغ عدد السكان بها 30044 نسمة.
- حي بترومين سيتم ازالته من مدينة جدة ويبلغ عدد السكان 30 الف.
- غليل السبب الرئيسي لازالتها هي انها تحتوي على مباني غير منتظمة وانها غير مجهزة للعيش.