“رابط سريع” خطوات استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي والأوراق اللازمة moss.gov.eg

خطوات استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، يبحث عدد كبير من الأشخاص عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التضامن الأجتماعي والذي من خلاله يستطيع المواطن التعرف على إذا ماكان تم قبوله أم لا، وعن سبب الرفض، حيث يعد برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم التي تقدمها وزارة التضامن الإجتماعي بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة عدد كبير من الأسر من محدودي الدخل للتغلب على ظروف الصعبة خاصة بعد غلو الأسعار بسبب الحرب الروسية، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والشروط والأوراق اللازمة ….

خطوات استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

الدخول على رابط برنامج تكافل وكرامة على الإنترنت .

ادخل الرقم القومي للمواطن التي تريد الاستعلام عنه .

ثم اضغط على ايقونة “استعلام”.

سوف تظهرأمامك تفاصيل المعاش في حالة القبول أو الرفض وعن سبب الرفض.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وقد أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن وجود عدد من الشروط الواجلب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة والتي جاءت كالتالي:

ألا يكون المتقدم يعمل في القطاع الخاص أو العام .

أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الـ 18 عام ، وفي مراحل تعليمية مختلفة.

على أن يلتزم المتقدم بتقديم كافة الأوراق المطلوبة .

عدم وجود أي موانع للصرف مثل امتلاك أراضي زراعية أو محل تجاري.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة