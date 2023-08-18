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تحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة دفعة رقم خمسة 2023 منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella
تحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة دفعة رقم خمسة 2023 منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella
تم التصريح من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن انه سيتم الاعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية فقد تقدم عدد 300 ألف فرد ولكنه لم يتم قبول سواء 200 ألف مستحق وسيتم اختيارهم بماء على بعض من المعايير ومن خلال مقالنا سنتعرف على تحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.
ما هي اهم شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة
صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن بعض من الشروط المهمة التي وضعها ومنها.
- لا بد وأن الشخص حامل للجنسية السعودية.
- كما انه يجب ان يكون الشخص لا يقل عن 18 عام.
- سيتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة.
- لابد الا يعاني الشخص من أي مرض مزمن.
كيفية يتم الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة
يمكننا ان نستعلم عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية والذي يتم من خلال القيام بعدد من المراحل في منصة مظلتي التي تم الاعلان عنها من وزارة العمل ويتم من خلال الاتي.
- يتم القيام بالذهاب إلى منصة مظلتي.
- اضغط على زر الخدمات الإلكترونية.
- ثم يتم القيام بالضغط على زر الاستعلام عن الكشوفات.
- تحديد الدفعة التاسعة.
- بعد ذلك يتم القيام باختيارالوجبة الخامسة.
- قم بالضغط على تنزيل.
- بعد إتمام القيام ببعض من الخطوات السابقة يمكنك الحصول على نتائج والتعرف على اسماء المشمولين في الوجبة الخامسة وانه يتم من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الموضح من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، والذي يتم التعرف عليها بشكل الكتروني لتوفير الوقت بدل من التكدس وانتشار الامراض والاوبئة بين الاشخاص.