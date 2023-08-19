أبني بيتك وجهز ورقك بسرعة” طرح حجز اراضى وزارة الاسكان 2023 لمحدودى ومتوسطى الدخل بالتقسيط بمقدم 25الف

قامت هيئة المجتمعات العمرانية بوضع خطة دقيقة لإطلاق مرحلة جديدة من طرح الأراضي للأفراد، بعد الإعلان عن الفائزين في الجولة الأخيرة التي شملت فئات متوسطة ومميزة وأكثر تميزًا، ومن المقرر أن تكشف الهيئة عن هذا الطرح الجديد خلال الأيام القادمة، تشمل الخطة الجديدة للأراضي حوالي 10 مدن جديدة تُخصص لجميع الفئات المختلفة، وقد تم التوصل بشكل مبدئي إلى العدد النهائي للمدن المشمولة، حيث تضمنت مدن مثل القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، وبدر، والسادات، والعبور الجديدة، بالإضافة إلى بعض المدن في مناطق الصعيد والدلتا، وتهدف هذه الخطة إلى تلبية احتياجات مختلف الفئات وتقديم فرص متنوعة للإستفادة من أراضي جديدة في مختلف المدن.

اراضى وزارة الاسكان 2023

بالنسبة لمساحات الأراضي المخصصة لفئات الإسكان المتوسط والمميز، تتراوح ما بين حوالي 350 متر مربع إلى 700 متر مربع، يمكن أن يتم طرح مجموعة من القطع بمساحات أقل أو أكبر حسب الطلبات التي تصل إلى الهيئة من المواطنين، وقد تم تحديد مقدم حجز للأراضي المتوسطة في المدن الجديدة بقيمة 25 ألف جنيه، فيما يصل المقدم للأراضي المميزة إلى 100 ألف جنيه، و350 ألف جنيه للأراضي الأكثر تميزًا.

خطوات حجز اراضى وزارة الاسكان 2023

تتضمن خطوات الحجز التي حددتها هيئة المجتمعات العمرانية ما يلي:

الدخول إلى موقع الهيئة المجتمعات العمرانية.

اختيار الفئة المناسبة للقطعة المرغوبة، سواء كانت أرض متوسطة أو مميزة أو أكثر تميزًا.

تسجيل حساب جديد على الموقع من خلال تقديم المعلومات المطلوبة.

بعد اكتمال تسجيل الحساب، سيتم إرسال رابط تفعيل إلى البريد الإلكتروني المسجل لإستكمال إجراءات الحجز.

بمجرد تفعيل الحساب، يمكنك الدخول إلى حسابك على الموقع.

اختيار القطعة المطلوبة والتي تتناسب مع الفئة والمدينة المحددة.

توفير إمكانية معرفة عدد المتقدمين على نفس القطعة، مما يساعدك في اتخاذ قرار مستنير.

النقر على زر “طلب الحجز”، وملء البيانات المطلوبة في النموذج المقدم.

تحديد العملة المفضلة للسداد، سواء كانت الجنيه المصري أو الدولار، وذلك خاصة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا.

شروط حجز اراضى وزارة الاسكان 2023

قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوضع مجموعة من الشروط اللازمة لحجز قطع الأراضي المتاحة في المدن الجديدة، عند اتباع هذه الشروط سيكون بإمكان المتقدم أن يحصل على فرصة الحصول على قطعة أرض بدون مزاحمة أو تفضيل في الحالات التي يكون هناك طلب كبير على نفس القطعة، وتشير هذه الشروط إلى أن أولوية الحصول على القطعة ستكون لمن يقدم أعلى نسبة سداد وفقًا للشروط المحددة.